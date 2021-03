Les propositions sont acceptées jusqu'au 14 avril

GATINEAU, QC, le 4 mars 2021 /CNW/ - Pour beaucoup de Canadiens, les services de garde d'enfants sont une nécessité. Pour les enfants autochtones, des services d'apprentissage et de garde adaptés à la culture sont indispensables au développement de l'enfant. C'est pourquoi le gouvernement du Canada tient résolument à promouvoir les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dirigés par des autochtones et à faire des investissements dans ce domaine afin de s'assurer que tous les enfants des Premières Nations, les enfants inuits et les enfants métis disposent des bases nécessaires pour réussir dans la vie.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a souligné un appel de propositions pour les projets d'amélioration de la qualité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones. Cet appel de propositions s'adressent aux organisations, aux gouvernements et aux membres des Premières Nations (dans les réserves et hors des réserves), des Inuits et des Métis. Il permettra de financer de nouvelles approches en matière de gouvernance, de coordination et de prestation par les Autochtones des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants adaptés à leur culture. Les résultats obtenus dans le cadre de ces projets contribueront à créer un bassin de connaissances et d'expertise, y compris des pratiques exemplaires, des modèles et des innovations, pour améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants offerts aux communautés autochtones.

Le gouvernement du Canada consacrera 9,25 millions de dollars sur deux ans aux projets de recherche et d'innovation dans le cadre de cet appel de propositions, et ce, à partir de 2021-2022.

Des domaines prioritaires ont été établis en collaboration avec des partenaires des Premières Nations et des communautés inuite et métisse. À la lumière de leurs commentaires, les propositions devraient mettre l'accent sur les thèmes clés suivants :

l'élaboration d'une vision ou d'un cadre pour un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité et adapté à la culture;

la mise en œuvre d'activités visant à établir et à renforcer les règles et procédures locales d'agrément pour les services de garde;

la prise de mesures visant à soutenir l'éducation et la formation continues des responsables, de la direction et du personnel des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants;

la conception de nouveaux outils, programmes ou formations pour soutenir le personnel qui travaille auprès d'enfants ayant des besoins spéciaux.

Une attention supplémentaire sera également accordée aux projets qui prévoient des partenariats avec des établissements universitaires ou des organisations autochtones impliqués dans la formation axée sur les compétences et l'emploi. Des initiatives de revitalisation des langues peuvent être incluses dans les projets proposés.

Les communautés, organisations et gouvernements autochtones sont invités à soumettre une proposition avant le 14 avril, à 14 heures, heure avancée de l'Est. Des séances d'information virtuelles dans les deux langues officielles se tiendront le 24 mars pour aider les demandeurs à présenter une demande. Les personnes qui souhaitent participer à ces séances doivent envoyer un courriel à l'adresse [email protected] en indiquant leur langue officielle préférée et toute mesure d'adaptation requise.

Citation

« Il est essentiel pour les enfants et les familles inuits, métis et des Premières Nations d'avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité qui tiennent compte de leurs cultures, de leurs langues, de leurs traditions, de leurs valeurs et de leurs coutumes. Les projets d'amélioration de la qualité contribueront à façonner l'avenir de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones, en fournissant aux enfants une base solide pour leur réussite future. »

- Le ministre la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

« Les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants adaptés à la culture jouent un rôle essentiel dans la création de liens entre les enfants et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et leurs communautés, leurs cultures et leurs langues. L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement à faire en sorte que chaque enfant autochtone grandisse immergé dans sa culture et prêt à réaliser son plein potentiel. »

- Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller

Les faits en bref

Les projets d'amélioration de la qualité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones visent à réaliser la vision et les objectifs du Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones au moyen de la recherche et de l'innovation.

Dans le cadre de son intervention pour faire face à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada verse 120,7 millions de dollars supplémentaires aux établissements d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones pour les aider à fonctionner en toute sécurité. Cet investissement permettra de venir en aide à plus de 35 000 enfants des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui ont accès à des programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones adaptés à leur culture.

verse 120,7 millions de dollars supplémentaires aux établissements d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones pour les aider à fonctionner en toute sécurité. Cet investissement permettra de venir en aide à plus de 35 000 enfants des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui ont accès à des programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones adaptés à leur culture. Dans l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement a annoncé un investissement de 75 millions de dollars en vue d'améliorer la qualité et l'accessibilité des programmes de garde d'enfants autochtones. Ce financement permettra aux prestataires de services de garde de prendre des mesures pour améliorer le maintien en poste des éducateurs autochtones de la petite enfance et d'offrir des heures de garde d'enfants plus souples et plus longues.

Le budget de 2017 prévoyait jusqu'à 1,7 milliard de dollars sur 10 ans, à partir de 2018-2019, pour soutenir le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones élaboré conjointement et pour renforcer les programmes préscolaires d'apprentissage et de garde adaptés aux enfants et aux familles autochtones.

Liens connexes

Présenter une demande de financement pour les projets d'amélioration de la qualité pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones

Apprentissage et garde des jeunes enfants autochtones

Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mikaela Harrison, Attachée de presse

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca