Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration - Volets 1 et 2 - Plus de 860 000 $ pour soutenir des initiatives de commémoration

QUÉBEC, le 13 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce un investissement de 866 010 $ pour soutenir 18 projets de commémoration à travers le Québec.

Cette initiative vise à multiplier les occasions pour les citoyennes et citoyens du Québec de participer à des activités qui mettent en valeur les personnages, événements et lieux marquants de leur histoire. Les projets retenus, provenant de municipalités et d'organismes à but non lucratif, utilisent une grande variété de moyens commémoratifs tels que des expositions, des balados, des rassemblements et des monuments.

« Les gestes de commémoration sont essentiels pour transmettre notre histoire et renforcer notre identité collective. L'appui à ces initiatives permet non seulement d'entretenir une mémoire commune, mais aussi de créer des moments de réflexion et de fierté partagés par toutes les générations. Avec cet investissement, nous soutenons des projets qui contribueront à faire rayonner l'histoire du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La commémoration est un outil puissant pour mettre en lumière l'histoire, les cultures et les contributions des Premières Nations et des Inuit. Grâce à cet investissement, nous soutenons des initiatives qui favorisent la reconnaissance et la transmission des récits autochtones, tout en renforçant les liens entre les peuples. Ces projets permettront d'honorer des mémoires, de préserver des traditions et de célébrer la richesse et la diversité des nations autochtones du Québec. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

15 projets ont été retenus au volet 1 de la troisième édition du programme Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration.





3 autres projets ont été retenus dans le cadre du volet 2 du programme, destiné aux demandeurs autochtones.





Les projets retenus couvrent une grande diversité de thèmes et de moyens commémoratifs, reflétant la richesse de l'histoire du Québec ainsi que celle des Premières Nations et des Inuit.





L'actuel investissement vient s'ajouter à ceux effectués lors des deux premières éditions du programme, qui ont permis précédemment de financer 62 initiatives dans tout le Québec pour un total de 2,6 M$.

