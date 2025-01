OTTAWA, ON, le 20 janv. 2025 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener (FPM) et la Fondation Rideau Hall (FRH) ont le plaisir d'annoncer que la période de candidatures pour le programme de bourses Norman Webster est maintenant ouverte. Ce nouveau programme vise à amplifier les écosystèmes des petites salles de presse canadiennes, à reconnaître leur rôle essentiel dans la trame sociale, à leur permettre de conserver leur autonomie journalistique, et à soutenir la diversité des voix et des opinions.

Le programme de bourses Norman Webster, d'une valeur de 125 000 $, permettra aux organisations médiatiques lauréates (une de langue anglaise et une de langue française) de produire un reportage innovant, et aux journalistes en début de carrière de perfectionner leur art.

« Nous avons créé ce programme de bourses pour commémorer l'héritage de Norman Webster, un journaliste canadien aujourd'hui décédé », a expliqué Margo Goodhand, présidente de la FPM. « J'espère qu'il inspirera les petites salles de presse du pays à voir grand et à réaliser des reportages enrichissants pour leur milieu - des reportages qui contribueront à créer le genre de changement que célèbrent les Prix Michener, le prestigieux programme qui récompense l'excellence du journalisme au Canada depuis maintenant plus de 50 ans. »

Le dévoilement des récipiendaires se fera au printemps 2025, avant la cérémonie de remise du Prix Michener prévue en juin 2025.

Les médias intéressés ont jusqu'au vendredi 21 mars 2025, à 23 h 59 (HE), pour soumettre leur candidature au programme de bourses Norman Webster. Les critères et le formulaire à remplir se trouvent sur le site Web des Prix Michener.

À propos des Prix Michener

Les Prix Michener font l'éloge et la promotion de l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Le Prix Michener, créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974, est la plus haute distinction journalistique au pays. Le conseil d'administration bénévole de la Fondation des Prix Michener administre le Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall. Pour en savoir plus, consultez le www.prixmichener.ca.

