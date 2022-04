TORONTO, le 7 avril 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) incite les fournisseurs de services de santé à présenter une demande en vue de faire partie du comité consultatif des intervenants pour leur secteur. Les personnes retenues conseilleront le conseil d'administration et la direction de l'ARSF au sujet des priorités et du budget de l'organisme de réglementation, ainsi que pour d'autres questions que le conseil jugera pertinentes.

L'ARSF cherche 14 membres pour un mandat de deux ans commençant au printemps 2022. Ces intervenants doivent être des membres chevronnés de leur profession respective et jouer un rôle de leadership auprès d'un fournisseur de services de santé titulaire d'un permis. On s'attend à ce qu'ils représentent leur organisation ou profession quant à des enjeux pertinents et qu'ils possèdent une vaste expérience liée directement au système d'assurance-automobile de l'Ontario.

L'ARSF délivre des permis aux fournisseurs de services de santé qui facturent directement aux assureurs automobiles des services médicaux et de réhabilitation fournis à des demandeurs d'indemnités d'accident. Elle réglemente aussi les pratiques d'affaires et de facturation des fournisseurs de services titulaires d'un permis.

Pour en savoir plus sur le mandat et les critères de sélection du Comité consultatif des intervenants pour les fournisseurs de services de santé, veuillez consulter le mandat mis à jour suivant :

Fournisseurs de services de santé

Processus de demande

Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae et une lettre d'accompagnement à [email protected].

Les demandes seront acceptées jusqu'au vendredi 29 avril 2022.

Les personnes qui ont déjà présenté une demande en vue de faire partie de ce comité dans le cadre de l'appel de candidatures de janvier dernier n'ont pas à le faire de nouveau.

Pour en savoir plus

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca/fr.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: Renseignements pour les médias : Russ Courtney, Agent principal des relations avec les médias et des communications numériques, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Courriel : [email protected], Tél. : 437 225-8551