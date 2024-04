Appel de candidatures en vue des prix du Mérite municipal : faites briller votre municipalité!

QUÉBEC, le 5 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, donne le coup d'envoi de la période de mise en candidature du Mérite municipal pour l'année 2024 en invitant les municipalités à soumettre leurs réalisations et projets les plus inspirants. Les municipalités ont jusqu'au 15 juin, 16 h, pour déposer leur dossier.

Ces prix sont l'occasion de souligner l'apport de personnes, de groupes, d'organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au mieux-être et au développement de leur communauté.

Les prix du Mérite municipal seront décernés dans cinq catégories :

Afin de faire briller l'apport des femmes dans les municipalités, les critères associés à la catégorie Femmes, vie et démocratie municipales permettent dorénavant aux municipalités et aux organismes municipaux de soumettre la candidature de femmes d'exception. Ces dernières doivent agir au sein de leur communauté comme modèles inspirants.

Les lauréates et lauréats seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu le 21 novembre 2024, à Québec.

Citation :

« Le Mérite municipal est une magnifique tribune pour mettre de l'avant un milieu municipal dynamique et animé par des gens se consacrant au bien-être de nos communautés. Sans ces personnes, les services à la population ne seraient pas les mêmes, notre qualité de vie non plus; c'est donc le moment de mettre en valeur l'ensemble de leurs accomplissements! J'invite les organismes et les municipalités à déposer des candidatures pour témoigner leur reconnaissance à ces personnes remarquables. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Les candidatures finalistes seront annoncées lors de la Semaine de la municipalité, qui aura lieu du 8 au 14 septembre prochain.

Créé en 1990, le Mérite municipal a récompensé jusqu'à aujourd'hui plus de 160 lauréates et lauréats.

