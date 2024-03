HALIFAX, NS, le 14 mars 2024 /CNW/ - Pour que nous relevions efficacement les plus grands défis de notre époque, il est fondamental que les jeunes aient leur mot à dire sur les décisions prises par le gouvernement. La préservation de la biodiversité, la protection de l'environnement, la prévention de la pollution et la lutte contre les changements climatiques sont des priorités absolues pour une grande partie des jeunes. Lorsqu'ils participent réellement à la prise de décisions, leurs points de vue uniques et leurs idées novatrices profitent à l'ensemble de la population canadienne.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, invite les jeunes canadiens de 18 à 29 ans intéressés à devenir membres du Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques à présenter leur candidature dans le cadre du processus de recrutement par anticipation.

Depuis 2022, cette organisation permet à des jeunes canadiens de discuter des principaux défis de notre époque avec le gouvernement fédéral, dans le cadre d'importantes discussions. Les membres du Conseil des jeunes sont nommés par le ministre pour une période de deux ans. Ils fournissent des conseils non partisans au ministre et à Environnement et Changement climatique Canada, qui serviront à orienter les politiques environnementales et climatiques du Canada. Cette expérience outillera professionnellement les jeunes et leur permettra de rencontrer d'autres jeunes passionnés d'environnement et des figures de proue de la lutte contre les changements climatiques.

Cet appel de candidatures est effectué en vue de former une deuxième cohorte du Conseil des jeunes, qui comprendra tout au plus douze jeunes canadiens. Sa composition visera à refléter la population canadienne en ce qui concerne la représentation régionale, l'identité autochtone, l'identité de genre, les expériences de vie ainsi que la diversité linguistique, ethnique et culturelle. Tous les Canadiens et résidents permanents qui sont intéressés pourront présenter leur candidature entre le 14 mars et le 26 avril 2024 en cliquant sur le lien ci-dessous.

Citations

« Nous devons mettre en place des mesures judicieuses, permanentes et tournées vers l'avenir pour que les jeunes d'aujourd'hui ne soient pas confrontés durant leur vie entière aux répercussions des changements climatiques, à la perte de biodiversité et à la pollution. Les jeunes agissent en faveur de l'environnement et pour contrer les changements climatiques. C'est notre devoir, en tant que gouvernement et société, de laisser un monde meilleur aux générations futures. Le Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques offre la possibilité aux jeunes du Canada de se faire entendre. J'encourage les jeunes de tous les horizons à poser leur candidature, et j'ai hâte de collaborer avec ces jeunes passionnés et de connaître leurs points de vue. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques est un forum où les jeunes peuvent faire valoir leur point de vue et participer de façon significative à l'élaboration des solutions à certains des problèmes les plus urgents de notre époque. Mon expérience au Conseil - en matière de relations interpersonnelles, de croissance personnelle et d'occasions de faire changer les choses - m'a vraiment permis de grandir. »

- Membre du Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques actuel

« L'action politique façonne le monde. Le Conseil des jeunes est un réel tremplin pour que notre vision d'un monde meilleur atteigne les plus hauts sommets du gouvernement! Par l'entremise du Conseil, j'ai pu exercer des pressions pour que des changements positifs soient apportés à des politiques nationales et à des accords internationaux. Le Conseil m'a donné les moyens de saisir les occasions qui me permettront de continuer de militer et d'agir pour l'environnement. »

- Membre du Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques actuel

Faits en bref

Les membres du Conseil des jeunes ont un mandat de deux ans et se réunissent au moins tous les trois mois. Ils peuvent prévoir devoir consacrer environ cinq heures par mois aux activités du Conseil.

En 2019, le gouvernement du Canada a annoncé la Politique jeunesse pour le Canada , créée pour les jeunes, par les jeunes. Cette politique représente les valeurs et les priorités des jeunes du Canada . Elle engage le gouvernement à mettre en place des mesures significatives qui permettront aux jeunes de se faire entendre et prendre en compte.

a annoncé la Politique jeunesse pour le , créée pour les jeunes, par les jeunes. Cette politique représente les valeurs et les priorités des jeunes du . Elle engage le gouvernement à mettre en place des mesures significatives qui permettront aux jeunes de se faire entendre et prendre en compte. Dans le Rapport sur l'état de la jeunesse de 2021, les jeunes ont réitéré que l'environnement et la lutte contre les changements climatiques sont une priorité clé pour eux.

Le Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques a été créé en 2022. La première cohorte de dix membres a été nommée pour deux ans et a fourni des conseils non partisans au ministre et à Environnement et Changement climatique Canada sur des questions comme les changements climatiques et la biodiversité.

Liens connexes

