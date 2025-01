MONTRÉAL, le 7 janv. 2025 /CNW/ - Appel à Recycler, le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, a lancé Recyclez Vos Vapoteuses - un nouveau programme de collecte et de recyclage des vapoteuses au Québec, dirigé par l'industrie. Unique en son genre au Canada, ce programme a été officiellement lancé le 1er janvier 2025 pour soutenir les objectifs de gestion des déchets du Québec. Il a été élaboré en partenariat avec plusieurs producteurs de vapoteuses réputés afin d'offrir aux consommateurs adultes de la province une solution sûre et responsable pour recycler les piles, batteries et autres composants de leurs vapoteuses.

Appel à Recycler est la principale organisation de recyclage des piles et batteries au Canada. (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.)

Alors que l'utilisation d'appareils à piles continue de croître, le besoin de trouver des options sûres et pratiques pour le recyclage de ces produits est essentiel pour protéger l'environnement. Élaboré et géré par Appel à Recycler en collaboration avec les producteurs de vapoteuses et en consultation avec Santé Québec, RECYC-QUÉBEC et d'autres partenaires-clés, le programme Recyclez Vos Vapoteuses illustre un engagement collectif à apporter une solution durable et adaptable pour l'élimination des vapoteuses dans la province. Le programme veille à ce que ces appareils, dont beaucoup contiennent des piles et batteries de plus en plus complexes, soient récupérés et recyclés de manière responsable afin de soutenir les objectifs de détournement de déchets du Québec.

Le programme a établi un réseau de collecte spécialisé pour optimiser la commodité et l'accessibilité auprès des consommateurs adultes au Québec. Des contenants de collecte spécifiques au programme sont maintenant disponibles dans presque 200 magasins de vapotage participants, écocentres municipaux et autres installations de gestion des déchets, et une expansion supplémentaire est prévue en 2025 et au-delà. Une fois que les piles, batteries et autres composants comme les capsules et cartouches, auront été collectés, les partenaires de tri et de recyclage qualifiés d'Appel à Recycler les traiteront en toute sécurité pour qu'ils soient éliminés en bonne et due forme, et que les matières valorisables soient récupérées. Les adultes au Québec pourront trouver le point de dépôt le plus proche pour les dispositifs de vapotage en consultant le site www.recyclezvosvapoteuses.ca.

« Appel à Recycler est fier de mener la charge dans la création de solutions de recyclage sûres et responsables pour les appareils à piles, comme les produits de vapotage, » a déclaré Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada. « Les piles et batteries, quelle que soit leur taille, jouent un rôle essentiel dans nos vies quotidiennes et elles doivent être éliminées en bonne et due forme. Grâce à nos 27 années d'expérience en matière de recyclage des piles et batteries et à notre engagement inébranlable envers la sécurité, nous sommes ravis d'élargir notre mission de gestion en y ajoutant de nouvelles catégories de produits. Nous félicitons nos partenaires de l'industrie de leurs efforts collaboratifs pour établir une solution durable et novatrice, qui soutient un système de gestion de déchets efficace dans la province. »

Les dispositifs de vapotage ne doivent jamais être jetés à la poubelle ou même dans les bacs de recyclage ordinaires, car ils contiennent des piles, des batteries et d'autres composants qui nécessitent des processus de manipulation et de recyclage particuliers. Recyclez Vos Vapoteuses contribuera à protéger l'environnement contre toute mauvaise élimination des dispositifs de vapotage, en gardant ces derniers et leurs piles et batteries hors de sites d'enfouissement, et en recyclant leurs composants réutilisables pour soutenir l'économie circulaire au Québec.

Pour en savoir plus sur le programme ou pour trouver un site de collecte, consultez www.recyclezvosvapoteuses.ca.

À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler® est le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries et de produits à piles au Canada. Il remplit les obligations de gestion des produits au nom de ses plus de 400 membres, qui incluent les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler veille à la gestion de programmes de recyclage importants au Canada, notamment, Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles et batteries à usage domestique et celles des vélos électriques; Recyclez Vos Vapoteuses pour les dispositifs de vapotage à piles au Québec; et gère le programme volontaire dirigé par l'industrie Récupération des batteries de VE pour les batteries des véhicules électriques au Québec. L'organisation exploite des programmes reconnus à l'échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Elle agit également en Ontario à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 50 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. Sa réputation en matière d'excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants et d'établir un réseau canadien de plus de 12 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

