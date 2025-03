TORONTO, le 18 mars 2025 /CNW/ - Appel à Recycler, la première organisation canadienne de collecte et de recyclage des piles et batteries , est ravie d'annoncer une nouvelle initiative avec Staples ProfessionnelMC le principal fournisseur d'entreprises au Canada, pour étendre son programme Recyclez vos batteries, Canada! aux clients professionnels de Staples à l'échelle nationale.

Staples logo (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.)

Staples Professionnel offre à ses clients d'affaires de toutes tailles à travers le Canada l'accès au programme Recyclez Vos Batteries, Canada! Cela permettra aux entreprises participantes de recycler facilement et de manière responsable leurs piles et batteries usagées, en s'assurant qu'elles soient recyclées conformément aux normes industrielles les plus élevées. Les piles et batteries usagées seront traitées afin de récupérer des matériaux précieux qui seront réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits, réduisant ainsi l'impact environnemental et contribuant à une économie circulaire solide.

Grâce à sa plateforme Staples for Community, Staples Canada s'engage à avoir un impact positif en promouvant l'équité, en préservant l'environnement et en soutenant l'éducation. Cette nouvelle initiative de recyclage fait partie des efforts continus de Staples pour aider les entreprises à recycler facilement non seulement les piles et batteries usagées, mais aussi les anciens appareils électroniques tels que les ordinateurs, téléphones cellulaires, claviers, équipements de télécommunications et imprimantes. À travers leur partenariat continu depuis 20 ans, Staples et Appel à Recycler ont œuvré pour encourager le recyclage des piles et batteries comme pratique durable auprès des consommateurs et des entreprises canadiennes, et ont recyclé près de 2 millions de kg de piles et batteries usagées depuis 2004, avec encore davantage à venir.

« Staples Professionnel s'engage à offrir des produits, des services et des solutions qui non seulement répondent aux besoins diversifiés de nos clients, mais protègent aussi nos ressources naturelles et notre planète », a déclaré Chris Saniga, directeur général des ventes interentreprises chez Staples Professionnel. « Nous sommes fiers d'étendre cet engagement pour soutenir les initiatives environnementales de nos clients grâce au programme Recyclez Vos Batteries, Canada! d'Appel à Recycler. »

« Nous avons fait de grands progrès avec notre partenaire Staples Canada au cours des 20 dernières années, en aidant les consommateurs canadiens à prendre de plus en plus conscience de l'importance du recyclage des piles et batteries », a déclaré Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada. « Nous sommes ravis d'étendre ces efforts à Staples Professionnel, en facilitant encore plus le recyclage des piles et batteries pour les entreprises canadiennes et en contribuant à un avenir plus durable. »

Le programme Appel à Recycler s'associe à des entreprises, des détaillants, des fabricants de piles et batteries, des gouvernements provinciaux et des municipalités pour collecter et recycler autant de piles et batteries usagées que possible à travers le Canada, favorisant des progrès environnementaux positifs à l'échelle nationale. Tous les Canadiens sont encouragés à « Collecter, Protéger et Déposer » leurs piles et batteries pour le recyclage. Rendez-vous au magasin Staples Canada/Bureau en Gros le plus proche ou trouvez des points de dépôt supplémentaires sur www.recyclezvosbatteries.ca.

À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à RecyclerMD est le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries et de produits à piles au Canada. Il remplit les obligations de gestion des produits au nom de ses plus de 400 membres, qui incluent les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler veille à la gestion de programmes de recyclage importants au Canada, notamment, Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles et batteries à usage domestique et celles des vélos électriques; Recyclez Vos Vapoteuses pour les dispositifs de vapotage à piles au Québec; et gère le programme volontaire dirigé par l'industrie Récupération des batteries de VE pour les batteries des véhicules électriques au Québec. L'organisation exploite des programmes reconnus à l'échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Elle agit également en Ontario à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 50 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. Sa réputation en matière d'excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants et d'établir un réseau canadien de près de 15 000 points de dépôt participants qui comprend de grands détaillants et des installations municipales.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise privée dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Supreme Office Supplies and Furniture, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply Inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les communautés que nous desservons partout au pays, en plus d'être un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou suivez-nous à @staples/@bureauengros sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok.

SOURCE Call2Recycle Canada, Inc.

Personnes-ressources : Appel à Recycler Canada, Charles-Antoine Dubois, Responsable Communication, Courriel : [email protected] | Cellulaire: 647-464-7381; Staples Canada: Staples Canada: Kristen Scollard, 416-818-7701, [email protected]; Golin, for Staples Canada: Meg Murphy, 647-475-4495, [email protected]