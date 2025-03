TORONTO, le 25 mars 2025 /CNW/ - Appel à Recycler, l'organisation leader en collecte et recyclage de piles et batteries au Canada, et RLG, fournisseur majeur de solutions circulaires, sont fiers d'annoncer leur collaboration pour améliorer la sécurité dans la collecte des piles et batteries grâce à la boîte de sécurité au lithium-ion (LiSa). Cette nouvelle technologie, fournie par RLG, vise à renforcer la sécurité et à répondre aux défis croissants auxquels le secteur du recyclage est confronté.

Alors que l'utilisation d'appareils alimentés par des batteries continue de croître, le besoin de solutions de recyclage sûres et pratiques devient de plus en plus crucial. Le vaste réseau d'Appel à Recycler, qui compte près de 15 000 sites de collecte, offre déjà une gamme complète de solutions de sécurité pour réduire les risques d'incidents thermiques tout au long du processus de recyclage. L'ajout de la boîte LiSa, conçue pour l'expédition et le stockage de piles et batteries lithium-ion endommagées, défectueuses ou rappelées, contribuera à assurer une collecte et une gestion encore plus sûres de ces piles et batteries.

Les boîtes LiSa seront introduites tout au long de l'année 2025 dans le vaste réseau de collecte d'Appel à Recycler et soutiendront les industries utilisant et collectant de grands volumes de batteries lithium-ion. Elles offriront une solution sûre et évolutive pour le stockage et le transport de piles et batteries, et appareils électroniques en fin de vie, endommagés, défectueux ou rappelés. RLG propose également un service de reprise circulaire LiSa+ qui permet la collecte de batteries et d'appareils électroniques en temps opportun et à une fréquence adaptée aux besoins des clients.

La présence locale de RLG au Canada s'appuie sur 20 ans d'expertise mondiale en solutions de reprise de batteries. « Notre impact mondial se traduit par une moyenne de plus de 79 000 tonnes de batteries collectées en toute sécurité chaque année », a déclaré Les Griffith, Directeur Principal du Développement Commercial, RLG Amériques. « Grâce à notre partenariat avec Appel à Recycler, nous sommes impatients d'étendre nos services sur le marché nord-américain, en assurant le retour sécurisé des matières premières essentielles dans les chaînes d'approvisionnement, en conservant les matériaux et en favorisant une croissance grâce à des solutions circulaires durables. »

« Appel à Recycler s'engage à rester à la pointe des innovations qui favorisent une gestion et un recyclage des batteries en fin de vie plus sûrs », a déclaré Joseph Chung, Vice-Président Gestion des Comptes chez Appel à Recycler. « Des gouvernements provinciaux et producteurs de batteries aux collecteurs et organisations proposant des solutions de recyclage uniques et sûres, nous sommes fiers de collaborer avec ces partenaires pour étendre et améliorer le recyclage des batteries au Canada - et nous sommes ravis d'ajouter RLG à cette liste distinguée. »

À propos de la boîte LiSa • Fabriquée avec la technologie brevetée AkkuGrain, certifiée selon la norme de sécurité la plus élevée UN ADR P911, basée sur des tests réels d'incendie. • Cette nouvelle technologie supprime les incendies en cas de réaction thermique incontrôlée, limitant également les gaz nocifs et ne libérant que de la vapeur d'eau inoffensive.

À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler® est le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries et de produits à piles au Canada. Il remplit les obligations de gestion des produits au nom de ses plus de 400 membres, qui incluent les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler veille à la gestion de programmes de recyclage importants au Canada, notamment, Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles et batteries à usage domestique et celles des vélos électriques; Recyclez Vos Vapoteuses pour les dispositifs de vapotage à piles au Québec; et gère le programme volontaire dirigé par l'industrie Récupération des batteries de VE pour les batteries des véhicules électriques au Québec. L'organisation exploite des programmes reconnus à l'échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Elle agit également en Ontario à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 50 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. Sa réputation en matière d'excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants et d'établir un réseau canadien de près de 15 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

A propos de RLG Systems Canada

RLG Systems est un fournisseur mondial de premier plan de solutions circulaires pour les entreprises depuis plus de vingt ans. Nos services au Canada comprennent le conseil environnemental, le recyclage des déchets électroniques et des solutions sûres pour la collecte des batteries lithium-ion. Nous sommes également l'opérateur du programme de la boîte bleue de l'Ontario, gérant la collecte de plus de 520 000 tonnes de recyclage en 2024. RLG Canada est certifié ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 27001:2017. Nous sommes fiers d'avoir obtenu la note platine EcoVadis pour l'excellence en matière de durabilité, ce qui nous place dans le top 1 % des entreprises évaluées à l'échelle mondiale.

En tant que membre du groupe d'entreprises Reconomy, notre vision est de créer un monde sans déchets où les ressources sont préservées et où la croissance économique est réalisée de manière durable. Pour plus d'informations sur nos produits et services, visitez-nous sur Home - Reverse Logistics Group.

