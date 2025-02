Plus de 6,8 millions de kilogrammes de piles et batteries ont été collectés et recyclés en 2024

TORONTO, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Appel à Recycler, le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, est ravi de célébrer la Journée nationale des piles et batteries en annonçant que les Canadiens ont recyclé plus de 6,8 millions de kilogrammes de piles et batteries usagées en 2024 dans le cadre du programme Recyclez vos batteries, Canada!. Ceci représente une augmentation de 17 % par rapport à l'année précédente, avec une hausse dans la majorité des provinces, y compris une croissance à deux chiffres en Ontario et au Québec. Cette étape importante a également permis aux Canadiens de surpasser une réalisation cumulative remarquable, avec plus de 50 millions de kilogrammes de piles et batteries recyclées depuis 1997.

L'année 2024 marque la deuxième année consécutive de résultats record pour le plus important programme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada. Plus de 89% des Canadiens vivent maintenant dans un rayon de 15 km d'un point de dépôt Recyclez vos batteries, Canada!, ce qui rend le recyclage plus facile et plus pratique que jamais. Ces développements ont joué un rôle clé dans la croissance et le succès continus du programme.

L'année 2024 a été une année déterminante pour l'organisme canadien à but non lucratif, grâce aux nombreuses étapes importantes franchies dans sa mission visant à promouvoir le recyclage de piles et batteries à l'échelle du Canada. L'année a vu le lancement du programme Recyclez vos batteries, Canada!, qui a pris une plus grande ampleur lorsque la légende du soccer canadien, Christine Sinclair, a été nommée ambassadrice nationale du programme. De plus, le 1er juillet 2024, l'organisme a lancé une nouvelle initiative de recyclage de piles et batteries en Nouvelle-Écosse. Appel à Recycler a également invité les Canadiens à « Collecter, Protéger et Déposer » leurs piles et batteries dans le cadre de ses campagnes de sensibilisation et a lancé les tout premiers contenants « intelligents » pour piles et batteries à l'échelle de son réseau, ce qui a permis d'améliorer la sécurité et l'efficacité du processus de collecte.

« Cette année record démontre clairement l'engagement continu des Canadiens à réduire les déchets et à protéger notre environnement, » a déclaré Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada. « Elle souligne également le pouvoir de la collaboration. Nous sommes profondément reconnaissants envers tous nos partenaires - les membres de l'industrie, les gouvernements provinciaux, les sites de collecte et tous nos centres de tri et de traitement - pour le rôle essentiel qu'ils jouent, d'année en année, pour faire avancer notre mission visant à récupérer les piles et batteries usagées, à réduire notre empreinte environnementale et à soutenir l'économie circulaire. »

« Le recyclage des piles usagées est un moyen efficace et facile pour nous tous d'aider à protéger notre environnement », a déclaré Christine Sinclair, ambassadrice du programme Recyclez Vos Batteries, Canada! d'Appel à Recycler. « En adoptant des habitudes de recyclage responsables et en travaillant ensemble en tant qu'équipe, les Canadiens construisent un avenir durable pour les générations à venir. Recyclons encore plus de piles en 2025 ! »

La Journée nationale des piles et batteries (18 février) est une occasion annuelle qui permet d'apprécier le rôle important que jouent les piles et batteries dans nos vies quotidiennes comme source d'énergie. Elle sert également à rappeler qu'il faut recycler de manière responsable les piles et batteries en les apportant à l'un des 17 000 points de dépôt pratiques partout au Canada, afin d'empêcher qu'elles se retrouvent dans des sites d'enfouissement. Les composants récupérés des piles et batteries collectées et recyclées dans le cadre du programme Recyclez vos batteries, Canada! sont par la suite valorisés pour une utilisation future. Pour en savoir plus sur le programme ou pour trouver le point de dépôt le plus proche, consultez le site www.recyclezvosbatteries.ca.

À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler® est le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries et de produits à piles au Canada. Il remplit les obligations de gestion des produits au nom de ses plus de 400 membres, qui incluent les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler veille à la gestion de programmes de recyclage importants au Canada, notamment, Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles et batteries à usage domestique et celles des vélos électriques; Recyclez Vos Vapoteuses pour les dispositifs de vapotage à piles au Québec; et gère le programme volontaire dirigé par l'industrie Récupération des batteries de VE pour les batteries des véhicules électriques au Québec. L'organisation exploite des programmes reconnus à l'échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Elle agit également en Ontario à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 50 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. Sa réputation en matière d'excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants et d'établir un réseau canadien de plus de 17 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

