TORONTO, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Appel à Recycler Canada, Inc., une organisation de premier plan en matière de collecte et de recyclage de piles et batteries, est fière d'annoncer son adhésion à EUCOBAT, l'association européenne des programmes nationaux de collecte de piles et batteries. Appel à Recycler devient le premier membre associé nord-américain d'EUCOBAT, et l'un des deux premiers membres associés non-membres membres de l'Union Européenne (UE) avec l'organisation australienne B-Cycle. Cette adhésion renforce encore la présence mondiale d'Appel à Recycler en tant que leader en matière de gestion des piles et batteries.

Logo de EUCOBAT (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.)

Depuis 1997, Appel à Recycler est à l'avant-garde des progrès réalisés au Canada en matière de recyclage des piles et batteries, s'acquittant de ses engagements envers la sécurité, l'innovation et l'éducation du public. En rejoignant EUCOBAT, Appel à Recycler contribuera à un dialogue mondial avec des organisations de 24 pays, échangeant des informations constructives sur la gestion sécuritaire et responsable des piles et batteries. Elle partagera également les meilleures pratiques sur ses stratégies de collectes, ses efforts en matière de sécurité et ses solutions novatrices qui incluent les contenants intelligents, le service de ramassage automatique et les initiatives éducationnelles de grande portée visant les consommateurs.

« Nous sommes ravis de rejoindre EUCOBAT en tant que l'un de ses premiers membres associés non-membres de l'UE. Cette opportunité unique nous permettra de collaborer avec d'autres programmes internationaux de premier plan en matière de collecte de piles et batteries », a déclaré Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada. « Nous nous réjouissons à l'idée de partager l'expertise que nous avons acquise au cours des 27 dernières années et de nous inspirer des meilleures pratiques dans le monde, alors que nous continuons à innover et à faire évoluer notre programme pour qu'il réponde aux demandes croissantes des secteurs en pleine évolution, incluant ceux des vélos électriques et véhicules électriques. »

L'association EUCOBAT, établie en 2012, veille à ce que tous les déchets de piles et batteries soient collectés et recyclés de manière écologique et contribuent à un meilleur environnement. Avec l'ajout d'Appel à Recycler et de B-Cycle, EUCOBAT compte maintenant 30 membres provenant de 24 pays. L'adhésion d'Appel à Recycler survient à un moment crucial, alors qu'EUCOBAT est en train de contribuer à l'orientation des politiques pour la mise en œuvre de la nouvelle réglementation européenne sur les piles et batteries. Cette réglementation établit un cadre juridique complet pour tous les types de piles et batteries tout au long de leur cycle de vie.

« Nous sommes ravis d'accueillir Appel à Recycler au sein de EUCOBAT, en tant que premier membre associé nord-américain », a déclaré Eric Ruyters, Secrétaire Général d'EUCOBAT. « La vaste expérience d'Appel à Recycler dans le domaine de la collecte de piles et batteries au Canada sera précieuse, alors que nous collaborerons à promouvoir une gestion efficace des programmes de collecte, de recyclage et de traitement. Nous avons hâte de profiter pleinement de ses contributions et d'échanger les meilleures pratiques pour continuer à stimuler les progrès environnementaux partout dans le monde. »

Ayant récemment atteint le cap de 50 millions de kilogrammes de piles et batteries collectés et recyclés au Canada, Appel à Recycler continue de sonner la charge en matière de gestion des piles et batteries. Alors qu'Appel à Recycler élargit son influence mondiale grâce à son adhésion à EUCOBAT, l'organisation reste déterminée à mettre en place des solutions novatrices pour une gestion sécuritaire et responsable des piles et batteries qui aideront à faire avancer l'économie circulaire.

À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler® est le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, et remplit ses obligations de gestion des produits au nom de plus de 400 membres, qui incluent les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler assure la gestion de « Recyclez vos batteries, Canada! », son programme de collecte et de recyclage de piles et batteries domestiques et de vélos électriques. L'organisation exploite des programmes reconnus à l'échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Elle agit également en Ontario à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 50 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles et batteries de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. De plus, elle confie toute la gestion de son infrastructure informatique à un fournisseur détenant la certification ISO 27001. Sa réputation en matière d'excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants et d'établir un réseau canadien de plus de 12 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

À propos d'EUCOBAT

EUCOBAT est l'association européenne des systèmes nationaux de collecte des piles. Ils veillent à ce que toutes les piles usagées soient collectées et recyclées de manière écologique et contribuent ainsi à un meilleur environnement. EUCOBAT a été créé pour traiter des questions présentant un intérêt scientifique, économique et institutionnel pour les organismes nationaux de conformité en général ; représenter les intérêts des organismes nationaux de conformité pour les batteries en Europe ; et harmoniser les procédures, notamment en ce qui concerne les entreprises participantes, et les activités des organismes nationaux de conformité qui assument la responsabilité financière et/ou organisationnelle des producteurs et des importateurs pour la gestion des piles et accumulateurs usagés.

Actuellement, EUCOBAT compte 30 membres et, en tant qu'organisations à but non lucratif, ils luttent pour un meilleur environnement en collectant toujours plus de piles usagées et en les recyclant toujours mieux. De plus, les membres d'EUCOBAT veillent à organiser la collecte et le recyclage des piles usagées aussi facilement et efficacement que possible et encouragent l'utilisation, la collecte et le recyclage durables des piles par une communication appropriée et claire.

SOURCE Call2Recycle Canada, Inc.

Appel à Recycler, Charles-Antoine Dubois, Responsable de Communication Institutionnelle, Call2Recycle Canada, Courriel : [email protected] | Mobile : 647-464-7381; EUCOBAT (https://www.eucobat.eu/), Eric Ruyters, Secrétaire Général, Courriel: [email protected] I Mobile: +31 6 52856902