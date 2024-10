TORONTO, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Appel à Recycler, le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, et la légende du soccer canadien, Christine Sinclair, ambassadrice officielle du programme Recyclez Vos Batteries, Canada!, lancent le Mois de l'économie circulaire avec une campagne nationale visant à encourager les Canadiens à recycler leurs piles et batteries afin d'aider à récupérer des ressources précieuses.

Christine Sinclair figure dans de nouvelles vidéos du programme Recyclez Vos Batteries, Canada! (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.) Les canadiens peuvent recycler leurs piles et batteries grâce au programme "Recyclez Vos Batteries, Canada!" (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.) Le Mois de l'économie circulaire est organisé par le Circular Innovation Council. (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.)

Pendant le mois d'octobre, la campagne d'Appel à Recycler présentera, à la télévision et en ligne, des messages de Christine Sinclair soulignant ce qui la motive à protéger l'environnement et encourageant les Canadiens à recycler leurs piles et batteries usagées. Christine Sinclair invite également les Canadiens à participer à un concours de recyclage de piles et batteries pour avoir la chance de gagner des prix en argent lorsqu'ils recyclent leurs piles et batteries. Les consommateurs peuvent participer aux concours en scannant les codes QR figurant sur les boîtes de collecte de piles et batteries et sur les affiches ou en consultant le site RecyclezVosBatteries.ca/concours lorsqu'ils se trouvent dans un point de collecte participant de Recyclez Vos Batteries, Canada!

Organisé par le Circular Innovation Council et en partenariat avec Appel à Recycler, le Mois de l'économie circulaire invite les Canadiens à repenser leur façon d'envisager les déchets tout en présentant des occasions de maximiser les ressources. Il s'agit de prolonger l'utilisation des matériaux le plus longtemps possible grâce à la réutilisation, la réparation, la remise à neuf et le recyclage, afin d'accélérer la transition vers une économie circulaire . En tant que parrain de cette initiative, la campagne d'Appel à Recycler invite les Canadiens à agir en recyclant leurs piles et batteries à usage domestique et leurs batteries de vélos, de scooters et d'hoverboards électriques.

« Appel à Recycler est fier d'être à l'avant-garde du recyclage des piles et batteries, qui participe à l'effort du Canada pour créer une économie circulaire, » a déclaré Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada. « En investissant au Canada, nous nous assurons que les matériaux précieux soient récupérés des piles et batteries usagées, nous diminuons la dépendance à l'égard des nouvelles ressources et minimisons l'impact environnemental. Nous sommes heureux de nous associer une nouvelle fois au Conseil de l'innovation circulaire et d'avoir Christine Sinclair avec nous pour mener cette campagne visant à encourager les Canadiens à recycler leurs piles et batteries. »

« Je suis ravie de participer à la campagne du Mois de l'économie circulaire, » a déclaré Christine Sinclair, ambassadrice du programme Recyclez Vos Batteries, Canada! « J'ai été fière de représenter le Canada pendant 23 ans, et protéger notre environnement est très important pour moi. Le recyclage des piles et batteries joue un rôle essentiel dans la réduction des déchets et dans le soutien d'une économie circulaire solide. »

Depuis 1997, Appel à Recycler est à l'avant-garde de l'économie circulaire du Canada, grâce à la collecte et au recyclage de plus de 50 millions de kilogrammes de piles et batteries. Ces efforts ont permis de détourner des matières dangereuses des sites d'enfouissement tout en récupérant des métaux essentiels qui sont réintégrés dans l'économie pour fabriquer de nouveaux produits, créant ainsi un système durable « à boucle fermée » . En 2023, cela a permis de détourner suffisamment de métaux précieux pour fabriquer environ 37 millions de nouvelles piles de téléphones cellulaires et suffisamment d'acier pour fabriquer plus de 278 millions de nouvelles piles alcalines AA.

Étant donné que 91 % des Canadiens vivent dans un rayon de 15 kilomètres d'un point de dépôt d'Appel à Recycler, le recyclage est pratique et facile. En recyclant les piles et batteries usagées non seulement pendant le Mois de l'économie circulaire, mais tout au long de l'année, les Canadiens peuvent activement réduire les impacts environnementaux et aider à accélérer la transition vers une économie circulaire. Pour participer, il suffit de Collecter, Protéger, Déposer. Pour trouver le site de recyclage de piles et batteries le plus près, consultez recyclezvosbatteries.ca.

À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler® est le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, et remplit ses obligations de gestion des produits au nom de plus de 400 membres, qui incluent les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler assure la gestion de « Recyclez vos batteries, Canada! », son programme de collecte et de recyclage de piles et batteries domestiques et de vélos électriques. L'organisation exploite des programmes reconnus à l'échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Elle agit également en Ontario à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 50 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles et batteries de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. De plus, elle confie toute la gestion de son infrastructure informatique à un fournisseur détenant la certification ISO 27001. Sa réputation en matière d'excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants et d'établir un réseau canadien de plus de 12 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

À propos du Circular Innovation Council (Conseil de l'innovation circulaire)

Le Circular Innovation Council est un organisme environnemental à but non lucratif de premier plan qui se consacre à la promotion d'une économie circulaire partout au Canada depuis 1978. En favorisant la collaboration, en stimulant l'innovation et en responsabilisant les entreprises et les municipalités, nous poursuivons résolument notre mission d'accélérer la transition du modèle économique linéaire traditionnel « prendre-fabriquer-jeter » vers un avenir plus durable, régénérateur et résilient.

Au cœur de notre mission se trouve la conviction qu'une économie circulaire est la clé pour débloquer des avantages environnementaux, sociaux et économiques sans précédent. Grâce à une vaste gamme de programmes et d'initiatives, nous apportons aux chefs d'entreprise et dirigeants gouvernementaux des connaissances, des outils et du soutien nécessaires pour développer et mettre en œuvre des pratiques circulaires, réalisant ainsi le vaste potentiel de l'économie circulaire. Notre travail s'aligne sur tous les principaux catalyseurs d'une économie circulaire, notamment la politique, la collaboration, l'innovation, l'éducation et l'investissement. Tirant parti de notre vaste expérience dans l'identification et la collaboration avec les parties prenantes de tous les secteurs, nous activons des solutions de marché grâce à des programmes pilotes circulaires innovants. Le Circular Innovation Council est fier de mener la campagne annuelle du Mois de l'économie circulaire (une extension de la Semaine de réduction des déchets au Canada) chaque octobre depuis 2001. Apprenez-en davantage sur notre travail sur CircularInnovation.ca.

