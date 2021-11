TORONTO, le 1er nov. 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) est à la recherche de quatre candidats pour siéger à son Comité consultatif technique pour le courtage d'hypothèques pour un mandat de trois ans.

Le Comité consultatif technique pour le courtage d'hypothèques conseille l'ARSF sur l'amélioration de ses politiques et approches de surveillance dans l'objectif de renforcer la protection des consommateurs, de stimuler l'innovation et d'augmenter l'efficacité réglementaire dans le secteur.

L'ARSF acceptera des candidatures de membres du public et de membres actuels du Comité consultatif technique dont les mandats arrivent à expiration. L'ARSF sélectionnera les candidats selon leurs connaissances et expérience professionnelle dans les secteurs du courtage d'hypothèques, du placement hypothécaire et du financement immobilier. Il est aussi important que les connaissances et l'expérience des candidats puissent compléter celles des membres existants du Comité consultatif technique.

Pour de plus amples renseignements sur les qualifications et les responsabilités des membres, consultez le mandat.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre d'accompagnement à [email protected], avant le 10 décembre 2021.

Renseignements : L'ARSF continue de collaborer avec les secteurs qu'elle réglemente afin de veiller à la sécurité financière, à l'équité et au choix pour ses membres et les consommateurs. Pour un complément d'information, consultez https://www.fsrao.ca/fr.

