Appel à la prudence - La route la plus dangereuse de vos vacances est peut-être celle que vous connaissez le mieux

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Après un bilan routier encore une fois lourd en 2025, la SAAQ et le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) lancent un appel à la prudence en prévision des vacances de la construction.

L'an dernier, 35 personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec pendant les vacances de la construction, soit plus du double de la moyenne observée au cours des cinq années précédentes.

Pendant cette période estivale, les données indiquent qu'une collision mortelle sur deux s'est produite à 15 kilomètres ou moins du domicile de la personne impliquée.

Par beau temps, les automobilistes peuvent avoir tendance à prendre plus de risque. D'ailleurs, la vitesse est en cause dans plus du quart des décès d'automobilistes pendant l'été.

Quand on emprunte une route connue, il est facile de devenir moins vigilant, de sous-estimer les risques ou de se laisser distraire. Chaque déplacement mérite la même attention, du début à la toute fin du trajet.

Respecter les limites de vitesse, garder toute son attention sur la conduite, planifier ses déplacements, s'arrêter après chaque heure de route, que ce soit dans un village-relais ou autre, et ne jamais conduire avec les capacités affaiblies sont des gestes simples qui sauvent des vies.

Véhicules tout-terrain : la prudence est aussi de mise

Avec la belle saison, l'utilisation des véhicules tout-terrain (VTT) augmente. Il est essentiel d'adopter des comportements responsables : porter son casque, respecter la signalisation et conduire en pleine possession de ses moyens. Chaque année, près de 30 personnes perdent la vie dans des accidents liés aux VTT. Ne devenez pas une statistique.

La SAAQ et le MTMD invitent l'ensemble de la population à faire preuve de prudence, de patience et de courtoisie afin que les vacances de la construction demeurent synonymes de repos et de plaisir.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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