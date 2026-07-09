Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 10 au 13 juillet

AUTOROUTE 40 / FÉLIX-LECLERC et MÉTROPOLITAINE

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

À Montréal et à Ville Mont-Royal, fermeture complète de l'A-40 est, entre la sortie 65 (A-520, rond-point Côte-de-Liesse) et l'accès en provenance A-15 sud (des Laurentides).

Détour : via la voie de desserte.

En direction A-15 sud / pont Samuel-De Champlain : via boulevard Décarie. En direction A-15 nord / Laval : demi-tour au boulevard de l'Acadie et voie de desserte ouest.



Par défaut : à compter de 23 h

Les accès en provenance du boulevard de la Côte-Vertu et de l'A-520 est. Dans l'échangeur Décarie, les bretelles en provenance de l'A-15 nord et des boulevards Marcel-Laurin ( R-117 sud ) et Décarie.



Détour :

A-15 nord : via la bretelle pour R-117, demi-tour au tournebride pour R-117 sud, voie de desserte A-40 ouest et demi-tour au chemin Devonshire. Facultatif : en amont, via la sortie 69 ( rue Jean-Talon ) et boulevard Décarie. R-117 sud : via la bretelle pour A-15 sud et demi-tour à la sortie 69 ( rue Jean-Talon ). L'accès en provenance chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix.



SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

Itinéraires facultatifs : autoroutes 13 et 440, autoroute 20 ou autoroute 30.

Ces fermetures sont tributaires de conditions météorologiques favorables. Le MTMD vous invite à consulter régulièrement le quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction SUD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 5 (R-138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) à Montréal et l'accès en provenance de l'Île Charron à Longueuil.

Détour : via rues Dickson sud et Notre-Dame et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Pour les camions (+ 4,25 m), via rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : dès 22 h 30, les accès en provenance des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny Est fermée dès 22 h 30, entre rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour : via rues Dickson nord et Hochelaga est ou ouest.

Par défaut : les bretelles d'accès vers l'A-25.

RAPPEL : la hauteur libre dans le tunnel est maintenant de 4,3 mètres, mais il est toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité minimale de 10 cm. Avant de prendre la route, vérifiez la hauteur de votre chargement.

Direction SUD

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Mercier, Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'A-25 sud, entre la sortie 5 (R-138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'accès en provenance de l'avenue Souligny Est .

Détour : via rues De Boucherville en direction sud, Hochelaga, Dickson et av. Souligny Est.

Par défaut : l'accès en provenance de la rue Sherbrooke.

Direction NORD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès en provenance de la rue Sherbrooke Est à Montréal.

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud, rues Notre-Dame, Curatteau et De Boucherville. Camions, via boulevard Pie-IX, rues Sherbrooke et De Boucherville.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles menant de la R-132 est et de la R-132 ouest ( les sorties 89-N ) à l'A-25 nord.

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès en provenance de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord.



Direction NORD

De samedi 22 h 30 à dimanche 9 h

À Montréal (arr. Mercier, Hochelaga-Maisonneuve), sur l'A-25 nord, fermeture partielle de 2 voies sur 3, entre l'accès en provenance de l'avenue Souligny Est et le pont d'étagement de la place Curatteau.

Par défaut :

L'avenue Souligny Est, entre la bretelle A-25 sud et la rue Honoré-Beaugrand. L'accès en provenance de l'avenue Souligny Est.



Détour : en amont sur l'avenue Souligny Est, via bretelle vers A-25 sud, et demi-tour à la sortie 3, via les rues Notre-Dame et Curatteau.

AUTOROUTE 30 / DE L'ACIER

Dimanche, de 6 h à 20 h

À Beauharnois, sur l'A-30 est (de l'Acier), entre R-236 (boul. de l'Énergie) et le chemin Saint-Louis, fermeture partielle de 1 voie sur 2 au niveau du pont de la rivière Saint-Louis.

À PRÉVOIR

L'International des Feux Loto-Québec

Pont Jacques-Cartier : fermeture complète du pont et de ses accès, dans les deux directions, jeudi 9 et dimanche 12 juillet, de 20 h à 23 h 59. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.

R-136 est : fermeture du tunnel Ville-Marie et de ses accès, entre la sortie 4 (A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et la rue Panet, jeudi 9 et dimanche 12 juillet, de 20 h à 5 h le lendemain.

À noter que les détours ne sont pas balisés. Les accès seront fermés 30 minutes avant les fermetures principales.

Pont Victoria : en direction de la Rive-Sud, 2 voies disponibles jeudi et dimanche en soirée, jusqu'à 23 h 30.

Réseau express métropolitain (REM)

Des travaux planifiés sur le réseau entraîneront une ouverture tardive du service les 12 et 13 juillet.

Travaux d'asphaltage sur l'A-40 est à Repentigny

Des entraves à la circulation sont prévues sur l'A-40 est (Félix-Leclerc) à Repentigny, du 12 juillet au 21 août, dans le cadre des travaux d'asphaltage de l'autoroute. Ce chantier permettra d'améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route, entre le boulevard Industriel et la R-341 (boulevard Louis-Philippe Picard). Voir le communiqué.

Aménagement d'une voie réservée sur l'A-20 est, entre Sainte-Julie et Belœil

Sur l'A-20 est (Jean-Lesage) à Beloeil, l'accès en provenance de la rue Serge-Pépin sera fermé jusqu'à la mi-août. Cette fermeture permettra d'élargir la bretelle d'accès en prévision de l'aménagement d'une troisième voie sur le pont Arthur-Branchaud, de terminer l'installation d'une conduite de drainage et de réparer la chaussée. Voir le communiqué.

Déviation de la circulation sur l'A-13 sud à Laval

Depuis le 22 juin, les travaux de reconstruction d'une section de l'autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Dagenais Ouest et l'A-440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval, entraînent une déviation de la circulation et une gestion dynamique des voies durant plusieurs semaines et ce, jusqu'à l'automne. Voir le communiqué.

Fermetures complètes de longue durée d'un tronçon de la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) et d'une bretelle de l'A-30 ouest à Vaudreuil-Dorion

Un changement de phase entraine la fermeture complète, jusqu'à la fin du mois d'août, d'un tronçon du boulevard de la Cité-des-Jeunes (R-340) et d'une bretelle de l'A 30 ouest (de l'Acier), à la hauteur de la R 340 à Vaudreuil-Dorion. Cette entrave est requise afin d'aménager un carrefour giratoire à l'angle de la R 340 et du boulevard de la Gare. Voir le communiqué.

Travaux d'asphaltage sur l'A-15 sud à Brossard

Depuis le 22 juin dernier, travaux d'asphaltage sur l'A-15 sud, à Brossard, entre le secteur du pont Samuel-De Champlain et la rivière Saint-Jacques. Le chantier, qui se poursuivra jusqu'à l'automne, permettra de bonifier le confort de roulement et d'augmenter la durabilité de la chaussée. Des travaux d'asphaltage sont également prévus sur la voie de desserte, ainsi que dans les bretelles en provenance ou à destination de l'autoroute 10, en direction est. Voir le communiqué.

Travaux de recouvrement de la chaussée sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin, à Montréal, depuis le 11 juin

Depuis le 11 juin, des travaux de recouvrement de la chaussée ont été amorcés sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin. Le chantier, qui devrait s'achever à la fin de l'année 2027, permettra à terme d'améliorer le confort de roulement sur cet axe routier. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724