35 personnes tuées sur la route en deux semaines : les policiers témoignent de drames vécus sur les routes du Québec

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - L'an dernier, le bilan routier des vacances de la construction était particulièrement lourd (35 personnes tuées). Cette année, à l'approche de ces deux semaines, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la Sûreté du Québec (SQ) et l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) dévoilent une série de capsules présentant des témoignages de policières et de policiers confrontés aux conséquences, sur le plan humain, des événements mortels que l'on déplore chaque année sur nos routes.

En effet, derrière chaque bilan routier, en plus des victimes, il y a des familles et des proches endeuillés. Il y a aussi les premiers répondants, qui doivent annoncer un décès, accompagner les survivants et intervenir sur des scènes dont les images les suivent longtemps après l'événement. À travers des récits authentiques, et sans détour, les policiers participants racontent l'arrivée sur une scène de collision, les enquêtes de reconstitution, les rencontres avec les familles endeuillées et les conséquences psychologiques parfois durables.

Le constat est encore plus dramatique quand on réalise que près de 80 % des collisions mortelles sont liées à des facteurs humains. Les principales causes demeurent la distraction, la vitesse et la capacité de conduite affaiblie.

Les capsules vidéo seront diffusées à raison d'une par semaine tout au long du mois de juillet sur les plateformes numériques de la SAAQ et des organisations partenaires. Leur objectif est simple : provoquer une prise de conscience et rappeler que derrière chaque statistique se trouvent des vies bouleversées.

Citation :

« Il est important de se rappeler que derrière chaque accident se trouvent des vies humaines bouleversées. En misant sur le contrôle, la sensibilisation et la législation, nous pouvons collectivement prévenir les drames et améliorer de façon durable la sécurité sur nos routes. Je remercie chaleureusement tous les policiers et policières du Québec pour le travail effectué chaque jour sur nos routes. »

Serge Lamontagne, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

« Au-delà de l'uniforme, il y a des femmes et des hommes profondément engagés, présents pour protéger la vie et servir la population. Sur les lieux d'une collision, ils sont souvent confrontés à des réalités humaines difficiles. »

Lieutenante Joyce Kemp, coordonnatrice au Service de la diffusion et des relations médias de la Sûreté du Québec

« Les services policiers, partout au Québec, accomplissent un travail essentiel. Leur engagement et leur professionnalisme contribuent chaque jour à protéger les citoyens et à renforcer la sécurité sur nos routes. »

Louise Bonneau, responsable de la sécurité routière à l'Association des directeurs de police du Québec

Voici le lien vers la première capsule : SAAQ_Nicholas_online_B.mov - Nicholas - Frame.io

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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