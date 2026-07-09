De nouvelles mesures pour accroître la conduite sécuritaire des véhicules lourds

QUÉBEC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Après avoir instauré une formation obligatoire pour l'obtention d'un permis de classe 1 et lancé une enquête publique sur les décès à la suite de collisions impliquant des camions lourds, le nouveau gouvernement pose d'autres gestes concrets afin d'améliorer la sécurité routière pour les usagers de la route. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, annonce ainsi deux nouvelles mesures visant à s'assurer de la conduite sécuritaire des véhicules lourds au Québec.

Permis ontariens

Dès aujourd'hui, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) exigera des Ontariens qui souhaitent s'établir au Québec et échanger leur permis autorisant la conduite de véhicules lourds (classe 1) qu'ils réussissent les examens pratiques afin de s'assurer de leurs compétences. Cette exigence s'applique pour tous les conducteurs et conductrices ayant moins de 24 mois d'expérience de conduite avec la classe 1. Après deux échecs aux examens pratiques, ils devront suivre la formation obligatoire.

Cette mesure temporaire fait suite au rapport d'audit publié le 12 mai par le Vérificateur général de l'Ontario sur les permis de conduire commerciaux. Le rapport met en lumière le besoin de renforcer l'encadrement des programmes de formation et de délivrance de permis afin d'assurer une qualification adéquate des conducteurs sur les routes.

Travailleurs étrangers temporaires et accès à la conduite

Une table de travail a également été mise en place pour élaborer une approche concertée visant à renforcer les exigences en matière de sécurité routière liées à la conduite de véhicules par les travailleurs étrangers temporaires. Celle-ci a pour objectif d'augmenter le nombre de travailleurs qui développent des pratiques de conduite sécuritaires. Elle vise aussi à proposer des modifications réglementaires dans le but de mieux répondre aux enjeux de sécurité routière.

Ce groupe de travail est composé de représentants des ministères et organismes et de l'industrie et des associations qui embauchent ou accompagnent des travailleurs étrangers temporaires.

Citation

« La sécurité routière est primordiale et c'est pour cette raison que nous mettons en place ces deux nouvelles mesures. Notre nouveau gouvernement est en action et nous désirons nous assurer que les personnes qui circulent sur nos routes sont qualifiées. Ces mesures s'ajoutent à la formation obligatoire pour la conduite des véhicules lourds mise en place par notre gouvernement au Québec en décembre dernier. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Actions en cours

Le ministre de la Sécurité intérieure a demandé, le 10 octobre 2025, la tenue d'une enquête publique concernant des décès impliquant des camions lourds.

Le 22 octobre 2025, le gouvernement a annoncé la décision de munir les contrôleuses et contrôleurs routiers d'une arme de service. Un redéploiement progressif des activités a débuté en février 2026, notamment par la mise en service d'une aire de contrôle sécurisée à Sainte-Luce, gérée en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ).

En parallèle de la formation, les contrôleurs routiers ont effectué des opérations ponctuelles en collaboration avec la SQ, notamment près de la frontière avec l'Ontario.

Rappelons également que depuis le 15 décembre 2025, dans le but d'accroître la sécurité routière, les conductrices et conducteurs souhaitant obtenir un permis de conduire de classe 1 (véhicules lourds) doivent suivre une formation obligatoire.

Depuis le 15 juin dernier, c'est maintenant tolérance zéro pour l'alcool chez les conducteurs de véhicules lourds en apprentissage (permis probatoire et permis d'apprenti), et ce, peu importe leur âge.

Sources :

saaq.gouv.qc.ca

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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