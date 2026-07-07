Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermetures sur l'autoroute 25 dans les deux directions durant la fin de semaine du 10 juillet

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'autoroute 25, y compris le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera fermée dans les deux directions durant la nuit du 10 au 11 juillet. Cette entrave est requise afin d'effectuer des travaux d'entretien et des interventions liées aux systèmes électriques et de communication du tunnel.

Fermetures sur l’autoroute 25, dans les deux directions, durant la fin de semaine du 10 juillet. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Fermetures sur l’autoroute 25, dans les deux directions, durant la fin de semaine du 10 juillet. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

L'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud demeurera fermée entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'avenue Souligny, jusqu'au lundi 13 juillet, 5 h. Cette entrave est requise afin de mettre en place une déviation de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud qui permettra d'effectuer des travaux de parachèvement dans le secteur.

L'avenue Souligny en direction ouest, entre les rues Honoré-Beaugrand et Dickson, sera également fermée durant la fin de semaine du 10 juillet. Cette entrave est requise pour la réalisation des travaux d'imperméabilisation des structures de l'échangeur Souligny.

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi, 23 h, à samedi, 8 h. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'avenue Souligny, de vendredi, 23 h, à lundi, 5 h. L'entrée de la rue Sherbrooke restera fermée. Lors de sa réouverture samedi matin, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera accessible à partir de l'avenue Souligny en direction est.



Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, de vendredi, 23 h, à samedi, 8 h. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Fermeture des deux voies de gauche de l'autoroute 25 en direction nord entre l'entrée de la bretelle en provenance de l'avenue Souligny en direction est et le pont d'étagement de la place Curatteau, de samedi, 22 h 30, à dimanche, 9 h.

Avenue Souligny

Fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de vendredi, 22 h 30, à samedi, 8 h.

Fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, après la bretelle d'accès au tunnel en direction sud, de samedi, 22 h 30, à dimanche, 9 h .

. Fermeture complète de l'avenue Souligny en direction ouest, entre les rues Honoré-Beaugrand et Dickson, de vendredi, 22 h 30, à lundi, 5 h.

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Lien connexe

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]