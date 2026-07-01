Apotex finalise la transaction stratégique précédemment annoncée avec Cumberland Pharmaceuticals

TORONTO, le 1er juill. 2026 /CNW/ - Apotex Health Corp. (« Apotex ») (TSX: APTX), la plus importante société pharmaceutique canadienne, a annoncé aujourd'hui la conclusion de sa transaction stratégique annoncée précédemment avec Cumberland Pharmaceuticals Inc. (« Cumberland »), une entreprise biopharmaceutique américaine, visant à intégrer les activités de marque américaines de Cumberland à Apotex.

Grâce à la finalisation de cette transaction stratégique, Apotex ajoute un portefeuille de médicaments de marque établis à ses activités aux États-Unis, élargissant ainsi ses activités axées sur les spécialités et les hôpitaux dans des domaines thérapeutiques clés couvrant les soins aigus, l'oncologie, les maladies infectieuses et la gastro-entérologie.

« Cette étape importante renforce notre capacité à soutenir les patients et les professionnels de la santé à travers les États-Unis », a déclaré Jeff Watson, président et chef de la direction d'Apotex. « Nous sommes impatients d'intégrer ces médicaments importants à notre portefeuille et d'élargir l'accès à des traitements de haute qualité ».

« Nous sommes heureux d'avoir conclu cette transaction stratégique avec Apotex, qui créera une masse critique supplémentaire pour mieux soutenir les soins aux patients », a déclaré A.J. Kazimi, PDG de Cumberland Pharmaceuticals.

Le portefeuille comprend des marques bien établies telles que KristaloseMD, CaldolorMD, SancusoMD, VibativMD, AcetadoteMD, VaprisolMD et TaliciaMD, qui sont prescrites dans les hôpitaux, les services d'oncologie, de maladies infectieuses et de gastro-entérologie.

À propos d'Apotex

Apotex est une entreprise mondiale dans le domaine de la santé établie au Canada. Nous améliorons l'accès quotidien à des médicaments et à des produits de santé abordables et innovants pour des millions de personnes dans le monde, grâce à un vaste portefeuille de produits pharmaceutiques génériques, biosimilaires, de marque, ainsi que de produits de santé grand public. Basée à Toronto et disposant de bureaux régionaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Mexique et en Inde, la société pharmaceutique est la plus grande du Canada et un partenaire de santé de choix pour les Amériques en matière de licences pharmaceutiques et d'acquisitions de produits.

Pour en savoir plus, visitez www.apotex.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant le renforcement de la capacité d'Apotex à soutenir les patients et les prestataires de soins de santé à travers les États-Unis, l'intégration par Apotex des médicaments acquis dans son portefeuille et l'élargissement de l'accès à des traitements de haute qualité, et la création d'une masse critique pour mieux soutenir les soins aux patients. Les déclarations contenant des informations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. Les informations prospectives reposent nécessairement sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées par Apotex comme appropriées et raisonnables à la date du présent communiqué de presse, sont soumises à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s'y limiter, les facteurs discutés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans les documents publics d'Apotex et comprennent les risques associés au fait qu'Apotex soit incapable de soutenir les patients et les prestataires de soins de santé à travers les États-Unis, l'échec à intégrer les médicaments acquis dans le portefeuille d'Apotex, l'échec à élargir l'accès à des traitements de haute qualité et l'échec à créer une masse critique pour mieux soutenir les soins aux patients. Apotex ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent expressément.

À propos de Cumberland Pharmaceuticals

Cumberland Pharmaceuticals Inc. est une entreprise biopharmaceutique basée à Nashville, spécialisée dans le développement de nouveaux traitements pour les maladies rares. L'entreprise fait progresser un portefeuille de produits candidats en phase finale de développement grâce à une série d'études cliniques de phase avancée. Les traitements sont en cours de développement dans plusieurs domaines thérapeutiques pour traiter des problèmes graves de santé chez les patients qui représentent des besoins médicaux non satisfaits.

Les programmes cliniques de phase II de Cumberland portent sur l'évaluation de l'ifétroban chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne, de sclérose systémique, de fibrose pulmonaire idiopathique et de métastases cancéreuses.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cumberlandpharma.com

SOURCE Apotex Inc.

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