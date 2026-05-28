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TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - Apotex Health Corp. (« Apotex » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir déposé auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada un prospectus de base - RFPV provisoire (le « prospectus provisoire ») et obtenu le visa pour ce prospectus en vue du projet de premier appel public à l'épargne (le « placement ») visant les actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires »). Le placement comprendra un placement d'actions nouvellement émises par Apotex et un reclassement d'actions ordinaires par certains actionnaires, dont SK Capital Partners, l'actionnaire contrôlant de la Société. Le nombre d'actions ordinaires qui seront offertes et le prix d'offre par action dans le cadre de l'offre n'ont pas encore été déterminés.

Le placement est réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc. et Banque Scotia, à titre de cochefs de file, de coordinateurs mondiaux conjoints et de coteneurs de livres principaux, et qui comprend également BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Jefferies, Inc., à titre de coteneurs de livres, et Marchés des capitaux CIBC, ATB Cormark Marchés des capitaux, Desjardins Marché des capitaux, Banque Nationale Marchés des Capitaux., MUFG, Raymond James, Bloom Burton Securities Inc., Corporation Canaccord Genuity, Stifel, et Paradigm Capital Inc., à titre de cogestionnaires.

Goodmans LLP agit à titre de conseillers juridiques canadiens d'Apotex et Stikeman Elliott LLP agit à titre de conseillers juridiques canadiens des preneurs fermes. Kirkland & Ellis LLP agit en qualité de conseillers juridiques américains d'Apotex et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit en qualité de conseillers juridiques américains des preneurs fermes.

Le prospectus provisoire contient des renseignements importants concernant la Société, les actions ordinaires et le placement et est susceptible d'être modifié ou complété. Des exemplaires du prospectus provisoire et de toute modification seront accessibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Une copie électronique ou papier du prospectus provisoire et de toute modification peut être obtenue gratuitement auprès de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. par la poste, à l'attention du Distribution Centre, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington Street West, Toronto (Ontario) Canada M5J 0C2 et par courrier électronique à l'adresse [email protected]; ou auprès de Valeurs Mobilières TD Inc., 1625 Tech Avenue, Mississauga (Ontario) L4W 5P5, à l'attention de Symcor, NPM, ou par téléphone au 289-360-2009 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected]; ou de Scotia Capitaux Inc., 40 Temperance Street, 6th Floor, Toronto (Ontario) M5H 0B4, à l'attention de Equity Capital Markets, ou par téléphone au 416-863-7704 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected].

Le prospectus provisoire n'est pas encore dans sa forme définitive en vue du placement de titres auprès du public. Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ni refusé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et aucune vente ni acceptation d'offre d'achat de ces titres ne sera effectuée dans une province ou un territoire du Canada avant le visa du prospectus de base définitif ou l'obtention de toute autre autorisation de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières de cette province ou de ce territoire.

Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle qu'elle est modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières, et ils ne peuvent pas être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à des « personnes des États-Unis » (au sens attribué au terme U.S. person dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour leur compte ou à leur profit. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières ou en vertu de dispenses des obligations d'inscription prévues dans la Loi de 1933 et dans les lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières.

Dans le cadre du placement, la Société a demandé l'inscription à la cote des actions ordinaires qui feront l'objet du placement à la Bourse de Toronto (la « TSX »). L'inscription est soumise à l'approbation de la TSX conformément à ses exigences d'inscription initiales. La TSX n'a pas approuvé sous condition la demande d'inscription à la cote de la Société et rien ne garantit qu'elle le fera.

À propos d'Apotex

Apotex est une entreprise mondiale dans le domaine de la santé établie au Canada. Nous améliorons l'accès quotidien à des médicaments et à des produits de santé abordables et innovants pour des millions de personnes dans le monde, grâce à un vaste portefeuille de produits pharmaceutiques génériques, biosimilaires et de marque novateurs, ainsi que de produits de santé grand public. Basée à Toronto et disposant de bureaux régionaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Mexique et en Inde, nous sommes la plus grande société pharmaceutique établie Canada et un partenaire de santé de choix en Amérique en matière de licences pharmaceutiques et d'acquisitions de produits.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés contenant de l'information prospective ne constituent pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. L'information prospective repose nécessairement sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées par la Société comme appropriées et raisonnables à la date du présent communiqué, sont soumises à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'impossibilité de mener à bien le placement, l'impossibilité d'obtenir l'approbation conditionnelle pour l'inscription des actions ordinaires de la Société à la cote de la TSX et les facteurs abordés à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus provisoire. Apotex ne s'engage d'aucune manière à mettre à jour ou à réviser publiquement l'information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent expressément.

SOURCE Apotex Inc.

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