TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - Apotex Inc. (« Apotex » ou l' « entreprise »), la plus grande entreprise mondiale de santé basée au Canada a annoncé aujourd'hui le lancement commercial d'Apo‑Semaglutide InjectionMC, un équivalent générique de l'OzempicMD. Avec un inventaire initial maintenant disponible et en cours de livraison vers les grossistes, Apo‑Semaglutide InjectionMC sera offert en pharmacie partout au Canada au cours des prochaines semaines, permettant ainsi aux patients et aux professionnels de la santé d'avoir accès à des options de haute qualité et abordables, conformes à tous les formats équivalents au médicament de marque disponible. Apo-Semaglutide Injection est approuvée sous forme de stylos préremplis de 2 mg et 4 mg, offrant :

des doses de 0,25 mg ou 0,5 mg (stylo de 2 mg; 0,68 mg/mL)

des doses de 1 mg (stylo de 4 mg; 1,34 mg/mL)

Apo-Semaglutide InjectionMC est administrée à l'aide d'un stylo prérempli, avec un mode d'emploi conforme au médicament de marque, ce qui favorise la familiarité des patients et des professionnels de la santé et facilite une transition en douceur1.

Au Canada, Apo-Semaglutide Injection est indiquée pour le traitement hebdomadaire des adultes atteints de diabète de type 2 afin d'améliorer la maîtrise glycémique, en association avec un régime alimentaire et de l'exercice2.

« Le lancement d'Apo‑Semaglutide Injection reflète nos racines canadiennes et notre engagement à rendre les options de traitement importantes plus accessibles à la population canadienne », a déclaré Martin Arès, président d'Apotex Canada. « Le produit étant désormais disponible, nous sommes fiers de proposer une alternative de haute qualité et abordable qui soutient les patients et les professionnels de la santé, tout en contribuant à un système de santé solide et fiable pour les Canadiens. »

Apo-Semaglutide Injection a été développée en partenariat avec Orbicular Pharmaceutical Technologies, et a été évaluée selon la procédure réglementaire standard de Santé Canada pour les médicaments peptidiques.

Depuis plus de cinq décennies, Apotex joue un rôle important dans le paysage des soins de santé au Canada. En fournissant des médicaments de haute qualité et abordables, l'entreprise contribue à générer des économies substantielles pour les Canadiens et favorise un accès plus large aux options de traitement à l'échelle nationale.

Les professionnels de la santé doivent consulter la monographie de produit complète pour obtenir des renseignements détaillés sur les mises en garde, les précautions, les effets indésirables et les exigences en matière de surveillance des patients.

À propos d'Apotex

Apotex est une entreprise mondiale dans le domaine de la santé basée au Canada. Nous améliorons l'accès quotidien à des médicaments et à des produits de santé abordables et innovants pour des millions de personnes dans le monde, grâce à un vaste portefeuille de produits pharmaceutiques génériques, biosimilaires, de marque, ainsi que de produits de santé grand public. Basée à Toronto et disposant de bureaux régionaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Mexique et en Inde, l'entreprise pharmaceutique est la plus grande du Canada et un partenaire de santé de choix pour les Amériques en matière de licences pharmaceutiques et d'acquisitions de produits.

Pour en savoir plus, visitez www.apotex.com.



1 Données internes d'Apotex

2 Monographie de produit : https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/info?lang=fre&code=107037

SOURCE Apotex Inc.

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