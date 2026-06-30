Apotex est la première entreprise à recevoir une autorisation de Santé Canada pour SEVMIA(MC), une version générique du sémaglutide destiné à la prise en charge des problèmes de poids chroniques

TORONTO, le 30 juin 2026 /CNW/ - Apotex Health Corp. (« Apotex » ou « l'entreprise ») (TSX: APTX), la principale entreprise du secteur de la santé basée au Canada, a annoncé aujourd'hui être la première entreprise à recevoir l'autorisation de Santé Canada pour un équivalent générique de WegovyMD (sémaglutide injectable) pour la prise en charge des problèmes de poids chroniques chez l'adulte.

SEVMIAMC (sémaglutide injectable) est fourni sous la forme d'un stylo prérempli multi-doses permettant d'administrer des doses de 1 mg (4 mg par stylo ; 1,34 mg/ml).

Cette autorisation suit l'autorisation récente par Santé Canada d'Apo-Semaglutide InjectionMC, et reflète l'engagement continu d'Apotex à offrir des alternatives abordables de haute qualité aux Canadiens. Ces deux médicaments renforcent la capacité de l'entreprise à aider les patients dans la prise en charge du diabète de type 2 et des problèmes de poids chroniques. SEVMIAMC a été développé en partenariat avec Orbicular Pharmaceutical Technologies.

« Depuis plus de 50 ans, Apotex contribue à proposer un accès à des médicaments abordables pour les canadiens, » a rappelé Martin Arès, Président d'Apotex Canada. « Cette autorisation reflète nos efforts constants pour développer l'accès à des options thérapeutiques de haute qualité pour des problèmes de santé importants qui présentent des besoins croissants. »

Au Canada, SEVMIAMC (sémaglutide injectable) est indiqué en tant que complément d'un régime pauvre en calories et d'une augmentation de l'activité physique pour la prise en charge des problèmes de poids chroniques chez les adultes souffrant d'obésité (IMC ≥ 30 kg/m²) ou en situation de surpoids (IMC ≥ 27 kg/m²) avec au moins une comorbidité liée au poids, et pour réduire le risque d'infarctus du myocarde non mortel chez les adultes atteints d'une maladie cardiovasculaire établie avec un IMC ≥ 27 kg/m².1

L'obésité est une maladie chronique complexe touchant des millions de Canadiens. Développer l'accès à des traitements pharmacologiques efficaces et abordables peut contribuer à améliorer le devenir pour les patients et à soutenir la durabilité à long terme du système de santé.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Apotex sur cet important programme », a déclaré le Dr M. S. Mohan, directeur général, Orbicular Pharmaceutical Technologies. « L'approbation de SEVMIAMC démontre la solidité de notre plate-forme de développement de peptides ainsi que la rigueur scientifique dont font preuve les deux équipes pour répondre aux exigences de Santé Canada. »

Apotex demeure déterminée à promouvoir des médicaments génériques fiables et de haute qualité qui améliorent l'accès des patients aux soins et contribuent à un système de santé canadien résilient.

Les professionnels de la santé doivent consulter la monographie de produit complète pour obtenir des renseignements détaillés sur les mises en garde, les précautions, les effets indésirables et les exigences en matière de surveillance des patients.

À propos d'Apotex

Apotex est une entreprise mondiale dans le domaine de la santé établie au Canada. Nous améliorons l'accès quotidien à des médicaments et à des produits de santé abordables et innovants pour des millions de personnes dans le monde, grâce à un vaste portefeuille de produits pharmaceutiques génériques, biosimilaires, de marque, ainsi que de produits de santé grand public. Basée à Toronto et disposant de bureaux régionaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Mexique et en Inde, nous sommes la plus grande entreprise pharmaceutique du Canada et un partenaire de santé de choix pour les Amériques en matière de licences pharmaceutiques et d'acquisitions de produits.

Pour en savoir plus, visitez https://www.apotex.com/ca/fr/home.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des déclarations concernant l'engagement continu d'Apotex à fournir des médicaments de haute qualité et abordables aux Canadiens, le soutien d'Apotex à l'accès à des médicaments abordables pour les Canadiens, les efforts continus de l'entreprise pour élargir l'accès à des options de traitement de haute qualité dans des domaines où les besoins des patients sont importants et croissants, l'amélioration par l'entreprise de l'accès à des traitements pharmacologiques efficaces et abordables afin d'améliorer les résultats pour les patients et de soutenir la viabilité à long terme du système de santé, la solidité de la plateforme de développement de peptides de l'entreprise et de ses partenaires et la rigueur scientifique appliquée pour répondre aux exigences de Santé Canada, ainsi que l'engagement de l'entreprise à promouvoir des médicaments génériques fiables et de haute qualité qui améliorent l'accès des patients aux traitements et contribuent à un système de santé canadien résilient. Les déclarations contenant des informations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. Les informations prospectives reposent nécessairement sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées par l'entreprise comme appropriées et raisonnables à la date du présent communiqué, sont soumises à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'incapacité de l'entreprise à fournir aux Canadiens des médicaments de haute qualité et abordables; le lancement, en temps opportun ou non, de ses produits, y compris SEVMIAMC; la conformité de l'entreprise et de ses partenaires aux lois, notamment aux lois sur les soins de santé liées à la qualité de ses produits; les risques associés aux rappels de produits; l'incapacité de l'entreprise à élargir l'accès à des options de traitement de haute qualité dans les domaines où les besoins des patients sont importants et croissants; l'incapacité de l'entreprise à soutenir l'accès à des médicaments abordables pour les Canadiens; l'incapacité de l'entreprise à améliorer l'accès à des traitements pharmacologiques efficaces et abordables et à améliorer les résultats pour les patients ou la viabilité à long terme du système de santé; l'incapacité de la plateforme de développement de peptides de l'entreprise et de ses partenaires à produire de nouveaux médicaments; l'incapacité de l'entreprise à satisfaire aux exigences de Santé Canada pour quelque raison que ce soit; l'incapacité de l'entreprise à promouvoir des médicaments génériques fiables et de haute qualité qui améliorent l'accès des patients et contribuent à un système de santé canadien résilient; et les facteurs abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans les documents publics d'Apotex. Apotex ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent expressément.

________________________________ 1 Monographie de produit (En anglais seulement)

SOURCE Apotex Inc.

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