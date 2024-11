OTTAWA, Ontario, le 5 nov. 2024 /CNW/ - À l'approche du Vendredi fou 2024, BLUETTI Canada s'apprête à lancer une prévente, du 4 au 11 novembre, avec des rabais incroyables sur les stations d'alimentation électrique portables. Le très attendu modèle Elite 200 V2 de BLUETTI sera offert en prévente à compter du 12 novembre, offrant des solutions d'alimentation électrique novatrices idéales pour l'alimentation d'urgence, la vie dans les zones non raccordées au réseau et plus encore.

Voici la nouvelle génératrice d'électricité portable BLUETTI Elite 200 V2

Le modèle Elite 200 V2 est une version améliorée du AC200P, qui est reconnu pour sa conception compacte et sa haute performance. Offrant une capacité de 2 073,6 Wh et une puissance de sortie de 2 600 W, cette station produit deux fois plus de puissance dans une unité de la moitié de sa taille. Construite avec des batteries LiFePO4 de qualité automobile, elle garantit plus de 6 000 cycles, d'une durée allant jusqu'à 17 ans. Son processus de recharge efficace et sa faible consommation d'énergie en font la solution idéale pour le camping, les voyages en VR et le soutien à domicile. BLUETTI offrira des rabais pour les premiers acheteurs pour le modèle Elite 200 V2 sur le site Web et la page Amazon de l'entreprise à compter du 12 novembre.

Les solutions d'alimentation électrique portables de BLUETTI en vedette lors du Vendredi fou

Alimentation d'urgence en cas de panne d'électricité :

AC300 et B300K (3 000 W/2 764,8 Wh) : Une solution de secours à domicile évolutive pour les produits essentiels, disponible à 2 599 $ CA.

Une solution de secours à domicile évolutive pour les produits essentiels, disponible à 2 599 $ CA. AC500 et 2 B300K (5 000 W/5 529,6 Wh) : Offre plus de puissance pour les pannes d'électricité prolongées, au prix de 5 699 $ CA.

Pour les déplacements dans les zones non raccordées au réseau et les voyages en voiture :

AC200L (2 048 Wh/2 400 W) : Solution d'alimentation compacte pour les VR, les fourgonnettes, les campeurs et les chalets dans les zones non raccordées au réseau, disponible pour 1 899 $ CA. Ajoutez le chargeur d'alternateur Charger 1 pour une charge plus rapide de 560 W, au prix de 2 098 $ CA.

Camping et voyage léger :

AC180 (1 152 Wh/1 800 W) : Parfait pour les voyages, ce modèle peut alimenter un réfrigérateur de voiture pendant plus de 15 h, maintenant au prix de 849 $ CA.

Parfait pour les voyages, ce modèle peut alimenter un réfrigérateur de voiture pendant plus de 15 h, maintenant au prix de 849 $ CA. AC70 (768 Wh/1 000 W) : Une puissante station d'alimentation électrique de 22 lb pour le camping et la photographie, au prix de 549 $ CA.

Événements intéressants du Vendredi fou Du 4 novembre au 3 décembre, BLUETTI organise des événements interactifs comme « More Bucks, More Luck », la possibilité de tourner la roue pour gagner des prix et la chance de gagner des cadeaux en faisant des achats. Avec les dollars BLUETTI, les utilisateurs peuvent gagner des cadeaux intéressants, y compris une station d'alimentation électrique AC50B ou un panneau solaire PV120S!

À propos de BLUETTI

n tant que pionnier de la technologie dans le domaine de l'énergie propre, BLUETTI est déterminé à bâtir un avenir durable en offrant des solutions de stockage d'énergie verte abordables pour un usage intérieur et extérieur. Grâce à des initiatives comme le programme LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI se consacre à fournir de l'électricité à un million de familles africaines dans des zones non raccordées au réseau. En mettant l'accent sur l'innovation et les besoins de la clientèle, BLUETTI s'est imposé comme un leader de confiance dans plus de 110 pays.

