Aperçu du jour 9 de Beijing 2022 : le Canada affronte les États-Unis pour la médaille d'or de parahockey sur glace

Parahockey sur glace Le prochain chapitre de la rivalité Canada/États-Unis en parahockey sur glace s'ouvre à 12 h 5 heure locale / 23 h 5 HE samedi. C'est un moment que les Canadiens attendent avec impatience depuis quatre ans. Les deux pays s'affronteront pour la médaille d'or pour la deuxième édition consécutive des Jeux paralympiques. En 2018, les Américains avaient marqué un but de dernière minute et forcé la tenue d'une période de prolongation. Le match s'était soldé par leur victoire et leur troisième sacre paralympique d'affilée. Dans l'intervalle, les Canadiens ont terminé deuxièmes derrière leurs voisins du sud au championnat mondial de 2019 et de 2021. Ils espèrent renverser la vapeur à Beijing. Le Canada est en quête d'un premier titre paralympique depuis 2006.

Ski paranordique -- ski de fond

Après une semaine de courses individuelles, les skieurs paranordiques sont de retour pour les relais en conclusion des Jeux. Le Canada est dans la course aux médailles au relais 4 x 2,5 km mixte et catégorie ouverte.

Le relais mixte est le premier présenté à 10 h heure locale / 21 h HE samedi et les représentants de l'unifolié sont Collin Cameron, Emily Young, Mark Arendz, et Natalie Wilkie.

Brittany Hudak et Brian McKeever feront ensuite équipe pour le relais catégorie ouverte à 12 h heure locale / 23 h HE samedi. Ils seront chacun responsable de deux boucles. Il s'agit de la dernière course de ce dernier aux Jeux paralympiques d'hiver et d'une chance d'ajouter une 21e médaille à sa collection. Les Jeux de Beijing sont ses sixièmes. Il skiera en compagnie de Russell Kennedy.

À eux seuls, les membres de l'équipe canadienne du relais ont récolté 13 médailles jusqu'à maintenant à Beijing. À Pyeongchang, le Canada avait remporté l'argent au relais mixte et le bronze au relais catégorie ouverte.

Paraski alpin

Les dernières descentes de ski para-alpin de Beijing sont le slalom des hommes. Les concurrents canadiens sont Alexis Guimond dans la catégorie debout, Brian Rowland en position assise et Logan Leach et son guide Julien Petit dans la catégorie des athlètes avec une déficience visuelle. Les premières descentes commencent à 8 h 30 heure locale / 19 h 30 HE samedi.

CLIQUEZ ICI pour l'horaire complet du 13 mars de l'équipe paralympique canadienne.

POUR VOIR L'ÉQUIPE EN ACTION

Il est possible de regarder toutes les compétitions du Canada en direct sur internet. Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur Paralympique.ca, la chaîne YouTube du CPC, cbc.ca/beijing2022 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, le service de diffusion en continu CBC Gem, l'appli Radio-Canada Sports et l'appli CBC Sports app pour les appareils iOS et Android. Les personnes qui souhaitent rattraper les compétitions plus tard peuvent le faire sur les mêmes plateformes, ainsi que sur Amazon Prime Video.

Émissions télévisées au Canada le 13 mars :

CBC (fin de soirée) -- 1 h 30 heure locale

CBC (matinée) et cérémonie de clôture -- 6 h à 10 h HE / 3 h à 7 h HP

Sportsnet One -- 10 h HE / 7 h HP

CBC (journée) -- 13 h heure locale

Cérémonie de clôture à Radio-Canada -- 7 h 30 à 9 h 30 HE

Radio-Canada (journée) -- 15 h HE

Reprise de la cérémonie de clôture à Radio-Canada -- 23 h 5 HE

*heure de diffusion dans votre région à confirmer*

Cliquez ici pour l'horaire de diffusion complet.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Les ressources pour la couverture de l'équipe paralympique canadienne de Beijing 2022, dont la biographie des athlètes, des citations, des photos et les moments forts en vidéo, se trouvent sur https://paralympique.ca/medias-de-pekin-2022.

Suivez @CDNParalympique pour les dernières nouvelles.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Le Canada est représenté par 48 athlètes dans les cinq sports au programme des Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 qui se tiennent du 4 au 13 mars.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

CONTACTS POUR LES MÉDIAS

[LIEN] LISTE DES CONTACTS POUR LES MÉDIAS POUR CHACUN DES SPORTS

Pour faire une demande d'entrevue avec les athlètes pendant les Jeux paralympiques de 2022 à Beijing, communiquez avec l'attaché(e) de presse du sport en question.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire, relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] ou 613-462-2700