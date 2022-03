Ski para-alpin Les skieurs para-alpins du Canada sont de retour sur les pentes pour le début des épreuves techniques. Les hommes sont les premiers à s'élancer jeudi pour l'épreuve de slalom géant. Les Canadiens en lice sont le skieur debout Alexis Guimond, le skieur assis Brian Rowland ainsi que Logan Leach et son guide Julien Petit chez les athlètes avec une déficience visuelle. Alexis Guimond est déjà médaillé de bronze du super-G à Beijing. La première descente commence à 8 h 30 heure locale / 19 h 30 mercredi HE et la deuxième, à 12 h 30 heure locale / 23 h 30 HE mercredi.

Curling en fauteuil roulant

En conclusion de l'éreintant tournoi à la ronde, l'équipe canadienne rencontre la Norvège sur la glace. Le match commence à 9 h 35 heure locale / 20 h 35 mercredi HE. Mark Ideson, Ina Forrest, Dennis Thiessen, Jon Thurston et Collinda Joseph peuvent déjà compter sur une fiche de six victoires et trois défaites qui leur donnerait la troisième place au classement. Une victoire contre la Norvège assurerait à l'équipe une place en demi-finale.

CLIQUEZ ICI pour l'horaire complet du 10 mars de l'équipe paralympique canadienne.

POUR VOIR L'ÉQUIPE EN ACTION

Il est possible de regarder toutes les compétitions du Canada en direct sur internet. Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur Paralympique.ca, la chaîne YouTube du CPC, cbc.ca/beijing2022 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, le service de diffusion en continu CBC Gem, l'appli Radio-Canada Sports et l'appli CBC Sports app pour les appareils iOS et Android. Les personnes qui souhaitent rattraper les compétitions plus tard peuvent le faire sur les mêmes plateformes, ainsi que sur Amazon Prime Video.

Compétitions télévisées au Canada le 10 mars :

Sportsnet One -- 10 h HE / 7 h HP

CBC (journée) -- 15 h heure locale

CBC (fin de soirée) -- 0 h 30 heure locale

Radio-Canada -- 13 h HE

Radio-Canada -- 23 h 5 HE

*heure de diffusion dans votre région à confirmer*

Cliquez ici pour l'horaire de diffusion complet.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Les ressources pour la couverture de l'équipe paralympique canadienne de Beijing 2022, dont la biographie des athlètes, des citations, des photos et les moments forts en vidéo, se trouvent sur Paralympique.ca/medias-de-pekin-2022.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Le Canada est représenté par 48 athlètes dans les cinq sports au programme des Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 qui se tiennent du 4 au 13 mars.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

