Ski para-alpin Pour la troisième journée consécutive de ski para-alpin, les athlètes canadiens sont de retour pour le super combiné qui commence avec le super-G (début des courses à 9 h 30 h heure locale / 20 h 30 HE dimanche) suivi du slalom (début à 13 h 45 heure locale / 0 h 45 HE).

Ski paranordique

Mark Arendz sera en piste pour une deuxième médaille à Beijing après sa médaille de bronze à la course de six kilomètres en biathlon en position debout. Il est le premier Canadien à l'œuvre à 10 h heure locale / 21 h HE dimanche pour l'épreuve de ski de fond longue distance.

Brian McKeever, le fondeur aux 17 médailles paralympiques en carrière, est le triple champion en titre de la course de 20 kilomètres pour les athlètes avec une déficience visuelle. Tout comme il y a quatre ans à Pyeongchang, il skie avec les guides Graham Nishikawa et Russell Kennedy (10 h 35 heure locale / 21 h 35 HE dimanche). Il s'agit de sa sixième participation aux Jeux paralympiques d'hiver.

Le puissant trio composé de Brittany Hudak, Natalie Wilkie et d'Emily Young prendra ensuite le départ de la course féminine de 15 kilomètres en position debout (12 h 15 heure locale / 23 h 15 dimanche HE).

Parasnowboard

Le champion du monde Tyler Turner part favori de l'épreuve masculine de snowboard cross SB-LL1. Les autres Canadiens en lice, Lisa DeJong et Sandrine Hamel dans la catégorie SB-LL2 femmes et Alex Massie dans la catégorie SB-LL2 hommes, seront eux aussi de la ronde éliminatoire. L'action commence à 11 h 30 heure locale / 22 h 30 HE dimanche.

Curling en fauteuil roulant

Le Canada cherchera à protéger sa fiche parfaite après sa troisième victoire consécutive dimanche contre la Lettonie. Ses prochains adversaires sont les États-Unis (1-2) à 9 h 35 heure locale / 20 h 35 HE dimanche et la Suède à (2-0) à 19 h 35 heure locale / 6 h 35 HE.

CLIQUEZ ICI pour l'horaire complet du 7 mars de l'équipe paralympique canadienne.

POUR VOIR L'ÉQUIPE EN ACTION

Il est possible de regarder toutes les compétitions du Canada en direct sur internet. Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur Paralympique.ca, la chaîne YouTube du CPC, cbc.ca/beijing2022 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, le service de diffusion en continu CBC Gem l'appli Radio-Canada Sports et l'appli CBC Sports app pour les appareils iOS et Android. Les personnes qui souhaitent rattraper les compétitions plus tard peuvent le faire sur les mêmes plateformes, ainsi que sur Amazon Prime Video.

Compétitions télévisées le 7 mars :

CBC (fin de soirée) -- 0 h heure locale

CBC (journée) -- 15 h heure locale

Sportsnet One -- 10 h HE / 7 h HP

Radio-Canada -- 13 h HE

Radio-Canada -- 23 h 5 HE

*heure de diffusion dans votre région à confirmer*

Cliquez ici pour l'horaire de diffusion complet.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Le Canada est représenté par 48 athlètes dans les cinq sports au programme des Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 qui se tiennent du 4 au 13 mars.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

