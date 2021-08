HORAIRE COMPLET

CLIQUEZ ICI pour l'horaire complet du 26 août de l'équipe paralympique canadienne.

POUR VOIR L'ÉQUIPE EN ACTION

Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur Paralympique.ca/Tokyo-2020, cbc.ca/tokyo2020 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, l'appli CBC Sports pour iOS et Android, le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem et l'appli Radio-Canada Sports.

Compétitions télévisées le 26 août :

Sportsnet One (en reprise à CBC en fin de soirée) -- 7 h HE

CBC (journée) -- 15 h heure locale

CBC (heures de grande écoute) -- 19 h heure locale

CBC (fin de soirée) -- 0 h 30 heure locale (le 27 août)

Radio-Canada (après-midi) -- 13 h HE

Radio-Canada (fin de soirée) -- 23 h 5 HE

Cliquez ici pour l'horaire de diffusion complet.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Les ressources pour la couverture de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020, dont la biographie des athlètes, des citations, des photos et les moments forts en vidéo se trouvent sur paralympique.ca/medias-de-tokyo-2020.

Suivez @CDNParalympique pour les dernières nouvelles.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, qui se déroule du 24 août au 5 septembre, le Canada est représenté par 128 athlètes qui prennent part aux épreuves de 18 sports.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

CONTACTS POUR LES MÉDIAS

[LIEN] LISTE DES CONTACTS POUR LES MÉDIAS POUR CHACUN DES SPORTS

Pour faire une demande d'entrevue avec les athlètes pendant les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, communiquez avec l'attaché de presse du sport en question.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire, relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] ou 613-462-2700

