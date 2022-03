Aperçu du jour 2 de Beijing 2022 : le Canada entend poursuivre sa récolte de médailles

Paraski alpin Les épreuves de paraski alpin continuent avec une autre épreuve de vitesse : le super-G. Le départ de la première course est donné à 10 h heure locale / 21 h HE samedi. Mollie Jepsen vise une deuxième médaille d'or dans la catégorie debout après son départ canon en descente qui a donné le coup d'envoi des Jeux. Michaela Gosselin et Alana Ramsay complètent le dynamique trio canadien pour cette épreuve. Mac Marcoux et son guide Tristan Rodgers, déjà médaillés d'argent en descente, sont parmi les favoris de l'épreuve pour les athlètes masculins avec une déficience visuelle. Logan Leach (avec son guide Julien Petit) sera lui dans le portillon de départ où il continue à gagner une précieuse expérience. Leurs coéquipiers Alexis Guimond, dans la catégorie debout hommes ainsi que les skieurs en position assise Katie Combaluzier à l'épreuve féminine et Brian Rowland, dans la course masculine, complètent l'alignement unifolié.

Parasnowboard

Les planchistes canadiens entrent en scène dimanche pour les qualifications de l'épreuve de snowboard cross. Le champion du monde en titre Tyler Turner, dont ce sont les premiers Jeux, s'élancera le premier dans la catégorie SB-LL1 hommes. Le vétéran Alex Massie est le suivant en haut du parcours pour l'épreuve SB-LL2 hommes. Chez les femmes, le Canada a deux athlètes en lice dans la catégorie SB-LL2 : Lisa DeJong, dont ce sont les premiers Jeux, et Sandrine Hamel, paralympienne de 2018. La course commence à 11 h heure locale / 22 h HE samedi.

Ski paranordique

Les épreuves de ski de fond commencent dimanche. Les hommes prennent le départ à 10 h heure locale / 21 h HE samedi et les femmes à 11 h 50 heure locale / 22 h 50 HE samedi pour les courses longue distance en position assise. Les Canadiens sur le parcours sont Collin Cameron, Derek Zaplotinsky et Ethan Hess. Les trois athlètes étaient présents en 2018. Chez les femmes, Lyne-Marie Bilodeau fera ses débuts paralympiques.

Curling en fauteuil roulant

Le Canada a commencé le tournoi en force avec deux victoires aisées lors de la première journée du tournoi à la ronde et tentera de continuer dans la même veine. La formation a un seul match au calendrier dimanche, contre la Lettonie, à 14 h 35 heure locale / 1 h 35 ET.

CLIQUEZ ICI pour l'horaire complet du 6 mars de l'équipe paralympique canadienne.

POUR VOIR L'ÉQUIPE EN ACTION

Il est possible de regarder toutes les compétitions du Canada en direct sur internet. Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur Paralympique.ca, la chaîne YouTube du CPC, cbc.ca/beijing2022 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, le service de diffusion en continu CBC Gem, l'appli Radio-Canada Sports et l'appli CBC Sports pour les appareils iOS et Android. Les personnes qui souhaitent rattraper les compétitions plus tard peuvent le faire sur les mêmes plateformes, ainsi que sur Amazon Prime Video.

Compétitions télévisées le 6 mars :

CBC (fin de soirée) -- 1 h 30 HE / 22 h 30 le 5 mars HP

CBC (matinée) -- 6 h ET / 3 h HP

CBC (journée) -- 15 h HE

CBC (fin de soirée) -- 23 h heure locale

Sportsnet One -- 10 h HE

Radio-Canada -- 15 h HE

*heure de diffusion dans votre région à confirmer*

Cliquez ici pour l'horaire de diffusion complet.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Les ressources pour la couverture de l'équipe paralympique canadienne de Beijing 2022, dont la biographie des athlètes, des citations, des photos et les moments forts en vidéo, se trouvent sur Paralympique.ca/medias-de-pekin-2022.

Suivez @CDNParalympique pour les dernières nouvelles.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Le Canada est représenté par 48 athlètes dans les cinq sports au programme des Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 qui se tiennent du 4 au 13 mars.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

