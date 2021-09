Quatre athlètes sont au programme des épreuves individuelles au stade national de Tokyo vendredi. Le Canada sera aussi sur la ligne de départ du relais 4 x 100 m universel.

Amy Watt (Victoria, C.-B.) est la première en piste. Il s'agit des premiers Jeux paralympiques dans l'uniforme unifolié pour l'athlète qui portait les couleurs des États-Unis en 2016 à Rio. On la retrouve au saut en longueur T47 femmes qui commence à 9 h 35 HJ / 20 h 35 HE (jeudi soir).

Sur la piste, Thomas Normandeau (Peace River, Alb.) fera ses débuts paralympiques en qualification du 400 m T47 hommes à 10 h 38 HJ / 21 h 38 HE (jeudi soir). Ce sera au tour d'Austin Smeenk (Oakville, Ont.) à 11 h 29 HJ / 22 h 29 HE (jeudi soir) pour les qualifications du 800 m T34 hommes. Plus tôt cette semaine, il a été le septième meilleur coureur sur 100 m. Si les athlètes accèdent à la finale, ils reviendront sur la piste plus tard dans la journée.

Marissa Papaconstantinou (Toronto, Ont.) a deux courses à l'horaire vendredi. Elle s'aligne tout d'abord pour le relais 4 x 100 m universel à 12 h 36 HJ / 23 h 36 HE (jeudi soir). Ses coéquipiers Austin Ingram (Petawawa, Ont.), Zachary Gingras (Markham, Ont.) et Jessica Frotten (Whitehorse, Yn) se passeront également le témoin. Plus tôt, Gingras a remporté une médaille de bronze au 400 m T38 hommes, sa première médaille paralympique.

Papaconstantinou revient ensuite en piste pour la finale du 100 m T64 femmes à 19 h 14 HJ / 6 h 14 HE.

Si le relais canadien se qualifie, il reviendra pour la finale à 21 h 17 HJ / 8 h 17 HE.

Paranatation

C'est vendredi que se terminent les épreuves de natation des Jeux paralympiques, et la journée s'annonce chargée pour le Canada. Huit athlètes seront sur les blocs de départ, dont la quintuple médaillée de Tokyo Aurélie Rivard (St-Jean-sur-Richelieu, Qc). Elle s'aligne pour le 200 m quatre nages individuel SM10 à 9 h 14 HJ / 20 h 14 HE (jeudi soir). L'athlète de 25 ans a remporté la médaille d'argent de l'épreuve aux Jeux de Rio 2016. La finale est disputée en soirée à 17 h 07 HJ / 4 h 07 HE.

En qualification, on retrouve également Alec Elliot (Kitchener, Ont.), Shelby Newkirk (Saskatoon, Sask.), Danielle Dorris (Moncton, N.-B.), Camille Bérubé (Gatineau, Qc), Tammy Cunnington (Red Deer, Alb.) et Matthew Cabraja (Brampton, Ont.).

Morgan Bird (Calgary, Alb.) passe directement en finale du 100 m papillon S8 à 17 h 37 HJ / 4 h 37 HE.

Volleyball assis

Le Canada participe à la première demi-finale paralympique de son histoire en volleyball assis à l'occasion du match de l'équipe féminine contre la Chine à 20 h 30 HJ / 7 h 30 HE. Les Chinoises, médaillées d'argent des Jeux de Rio 2016, n'ont connu aucun revers depuis le début du tournoi. Elles ont trois victoires en phase de groupe tandis que les Canadiennes ont deux victoires et une défaite. Lors des derniers Jeux il y a cinq ans, les joueuses de l'unifolié s'étaient classées au septième rang.

Paracanoë

Pour la deuxième des trois journées de compétition de paracanoë à Tokyo, Brianna Hennessy (Ottawa, Ont.) est la seule Canadienne en action. Elle revient au bassin pour la demi-finale de l'épreuve de va'a 200 m VL2 à 9 h 51 HJ / 20 h 51 HE (jeudi soir). Un top 3 lui ouvrirait la porte de la finale disputée plus tard dans la matinée.

Parabadminton

La joueuse de parabadminton Olivia Meier (Winnipeg, Man.) mettra la touche finale à la phase de groupe de la catégorie SL4 femmes. Elle cherche à conclure ses premiers Jeux paralympiques sur une bonne note après deux défaites en ouverture de tournoi. Elle affronte l'Australienne Caitlin Dransfield à 18 h 40 HJ / 5 h 40 HE.

Boccia

L'équipe canadienne de boccia BC4 en double formée de Iulian Ciobanu (Montréal), Marco Dispaltro (Montréal) et Alison Levine (Montréal) disputera ses deux derniers matchs de la phase de groupe. Avec leur fiche d'une victoire et d'une défaite. Les Canadiens affronteront la Grande-Bretagne à 11 h 15 HJ / 22 h 15 HE (jeudi soir) et ensuite la Slovaquie à 16 h 10 HJ / 3 h 10 HE. Terminer parmi les deux premières équipes de leur groupe leur vaudrait une place en demi-finale.

Basketball en fauteuil roulant

Les deux équipes canadiennes jouent leur dernier match du tournoi de basketball en fauteuil roulant vendredi.

Les hommes sont les premiers sur le terrain, où ils disputeront la septième place à l'Allemagne à 12 h 30 HJ / 23 h 30 HE (jeudi soir). Peu importe le résultat, c'est une amélioration par rapport à la onzième place que l'équipe avait obtenue en 2016 à Rio.

Les Canadiennes affronteront ensuite les Japonaises à 15 h HJ / 2 h HE pour le match de classement qui déterminera la cinquième et la sixième place. Une victoire leur permettrait de répéter leur résultat de Rio 2016. En phase de groupe, le Canada l'a emporté 61-35 sur le Japon.

HORAIRE COMPLET

CLIQUEZ ICI pour l'horaire complet du 3 septembre de l'équipe paralympique canadienne.

