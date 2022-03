Paraski alpin L'équipe canadienne de paraski alpin, qui compte dans ses rangs les médaillés des Jeux de 2018 Mollie Jepsen, Mac Marcoux, Alana Ramsay et Alexis Guimond, sera en haut de la piste pour les courses de descente. Il y a trois Canadiennes en lice à l'épreuve debout (Mollie Jepsen, Alana Ramsay et Michaela Gosselin), et deux Canadiens dans la catégorie déficience visuelle. Il s'agit de Mac Marcoux (avec son guide Tristan Rodgers) et de Logan Leach (avec son guide Julien Petit). Alexis Guimond prendra quant à lui le départ de l'épreuve debout hommes et Katie Combaluzier et Brian Rowland, celui des épreuves femmes et hommes de ski assis. Mac Marcoux est le médaillé d'or en titre de l'épreuve, mais il s'agit de sa première course de la saison 2021-22 en raison d'une blessure dont il s'est remis juste à temps pour les Jeux de Beijing. En 2018, Mollie Jepsen avait remporté la médaille de bronze dans cette épreuve. Les courses commencent à 10 h heure locale / 21 h HE vendredi.

Ski paranordique

La première épreuve de ski paranordique présentée est la course de biathlon de six kilomètres. Il y aura sept Canadiens dans l'aire de départ. Les premiers à s'élancer sont les trois athlètes en ski assis Collin Cameron et Derek Zaplotinsky chez les hommes, et Christina Picton chez les femmes. L'épreuve commence à 10 h heure locale / 21 h HE vendredi. Les suivants en piste sont leurs coéquipiers de la catégorie debout. Chez les hommes, il s'agit de Mark Arendz et chez les femmes, de Natalie Wilkie, d'Emily Young et de Brittany Hudak. Le coup d'envoi de la course est donné à 12 h 15 heure locale / 23 h 15 HE vendredi. Il y a quatre ans, Collin Cameron et Mark Arendz étaient montés sur le podium de plusieurs courses de parabiathlon.

Parahockey sur glace

C'est également le début du tournoi à la ronde de parahockey sur glace et pour son premier match, l'équipe canadienne retrouve sa grande rivale : l'équipe américaine. L'équipe du capitaine Tyler McGregor, qui peut compter sur l'expérience du porte-drapeau Greg Westlake et du sextuple paralympien Billy Bridges, vise la victoire pour commencer le tournoi en force. Le Canada, qui a cédé la médaille d'or aux États-Unis lors de l'ultime match il y a quatre ans, est deuxième au classement mondial derrière son rival. Le match commence à 13 h 5 heure locale / 0 h 5 HE.

Curling en fauteuil roulant

L'équipe canadienne de la porte-drapeau Ina Forrest et du capitaine Mark Ideson disputera deux matchs en ouverture de son parcours paralympique. La formation se mesurera à la Chine, championne paralympique et championne du monde en titre, à 14 h 35 h / 1 h 35 HE. Lors des Jeux de 2018, le Canada avait remporté la médaille de bronze et conclu le tournoi sur une bonne note après s'être incliné devant la Chine en demi-finale. L'équipe retrouvera ensuite la Suisse à 19 h 35 heure locale / 6 h 35 HE. Lors des Championnats du monde de 2021, les Suisses ont terminé au douzième rang du classement, et les Canadiens au cinquième rang.

Il est possible de regarder toutes les compétitions du Canada en direct sur internet. La diffusion continue en direct sera disponible sur Paralympique.ca , la chaîne YouTube de CBC, cbc.ca/beijing2022 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques , le service de diffusion continue gratuit CBC Gem , l'application Radio-Canada Sports et l'application CBC Sports pour les appareils iOS et Android . Toute personne souhaitant suivre l'action plus tard peut regarder les événements sur demande sur ces plateformes, ainsi que sur Amazon Prime Video.

CBC (fin de soirée) -- 0 h 30 HE / 21 h 30 le 4 mars HP

CBC (matinée) -- 6 h ET / 3 h HP

CBC (journée) -- 16 h HE / 13 h HP

Sportsnet One --10 h HE

Radio-Canada -- 15 h HE

Le Canada est représenté par 48 athlètes dans les cinq sports au programme des Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 qui se tiennent du 4 au 13 mars.

