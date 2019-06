Anthony Cappello choisi pour représenter le Canada en parataekwondo aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019

« C'est toujours un grand honneur de porter les couleurs de son pays et je passe par toute la gamme des émotions en ce moment; je suis euphorique, nerveux, honoré, mais surtout prêt. L'annonce veut dire énormément pour ma famille et moi. Je me suis entraîné tellement fort pour en arriver ici. Mon objectif est de montrer tout ce dont les para-athlètes sont capables en taekwondo et d'être satisfait à la fin de la compétition », dit Cappello.

L'athlète de 28 ans est le meilleur athlète canadien de parataekwondo. Cette année, il a remporté la médaille d'argent des Championnats du monde dans sa catégorie de poids. Troisième ceinture au monde, le Montréalais est également deux fois champion canadien. Il prend part aux combats chez les hommes dans la catégorie de poids des 61 kg et dans la catégorie K43.

« Je félicite Anthony pour sa sélection dans l'équipe canadienne des Jeux de Lima! Anthony est l'un des meilleurs athlètes au monde dans sa discipline et nous sommes très heureux de l'accueillir officiellement dans l'équipe canadienne. J'ai hâte d'assister aux premières compétitions de taekwondo des Jeux parapanaméricains et de l'encourager, » se réjouit Stephanie Dixon, chef de mission de l'équipe parapanaméricaine canadienne.

Les épreuves de parataekwondo seront disputées à la toute fin des Jeux, les 30 et 31 août.

ÉQUIPE DE PARATAEKWONDO DES JEUX PARAPANAMÉRICAINS DE LIMA 2019

NOM VILLE D'ATTACHE ÂGE Anthony Cappello Saint-Constant, Qc 28

Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 se dérouleront du 23 août au 1er septembre au Pérou et s'annoncent les plus importants de l'histoire, surpassant ceux de Toronto 2015, avec un record de 1850 athlètes en compétition. Le Canada prévoit envoyer un contingent d'environ 152 athlètes et partenaires de compétition qui participeront aux épreuves de 13 sports. Le Comité paralympique canadien annoncera le reste de l'équipe officielle plus tard pendant l'été.

