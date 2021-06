MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Oréal Canada, chef de file de l'industrie des cosmétiques au Canada et leader en beauté technologique, a sélectionné trois startups qui seront appelées à développer un projet pilote pour offrir une solution innovante à leurs différentes marques.

Answerable ( Toronto, ON ) réinvente l'interaction avec les clients en veillant à ce qu'aucune question ne reste sans réponse et que les clients ne soient pas ignorés. DailyKarma ( Los Angeles, CA ) aide les marques à avoir un impact et à augmenter leurs ventes grâce à des dons lors du passage à la caisse des clients. Trufan ( Toronto, ON ) fournit des solutions de renseignement d'audience axées sur la génération, la segmentation et l'activation de données propriétaires et tierces.

Les trois startups sélectionnées auront également l'opportunité de présenter leurs solutions lors d'un événement organisé par L'Oréal avec Station F à Paris, le plus gros campus de startups au monde.

« Le choix du jury a certainement dû être difficile puisque les dix startups offraient des innovations qui s'alignent avec notre objectif de révolutionner le monde de la beauté. Nous avions la chance d'avoir cinq femmes jurys qui provenaient de différents secteurs d'activités au sein du Groupe L'Oréal. Nous sommes également très heureux que les startups aient été invitées à parler de leurs solutions lors d'un événement à Station F », précise Robert Beredo, CDO de L'Oréal Canada.

Dix startups présentaient des solutions innovantes pour transformer le monde de la beauté lors d'un événement de pitchs organisé le 8 juin dernier et ouvert uniquement aux employé.e.s de L'Oréal. Près de 160 personnes se sont connectées lors de cet événement et ont accordé leur coup de cœur du public à DailyKarma .

Le Programme d'innovation ouverte L'Oréal Canada 2021 est développé par Bonjour Startup Montréal qui accompagneront les startups et L'Oréal Canada dans les prochaines étapes de collaboration.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,18 milliards de dollars en 2020 et compte plus de 1450 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 36 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présente dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017.

Renseignements: Renseignements sur Inno Startup et demandes d'entrevues : Guillaume Lajoie, Conseiller en relations publiques, [email protected]; Renseignements sur L'Oréal Canada : Virginie Hotte-Dupuis, Chef relations extérieures & Philanthropie, [email protected]