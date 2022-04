CHARLOTTETOWN, PE, le 27 avril 2022 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, au nom de l'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, souligneront de nouvelles mesures qui contribueront à soutenir la durabilité à long terme de l'industrie de la pomme de terre de l'Île‑du‑Prince‑Édouard. Le ministre MacAulay sera accompagné de Heath MacDonald, député de Malpeque, et de Bobby Morrissey, député d'Egmont.

Date

Le jeudi 28 avril 2022

Heure

10 h (Atlantique)

Information sur la participation

Accès par vidéo conférence

Veuillez communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'Agriculture et

Agroalimentaire Canada pour vous inscrire et obtenir des instructions.

