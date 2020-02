Annulation des services de VIA Rail

MONTRÉAL, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Suivant l'avis émis par le propriétaire de l'infrastructure, CN Rail, indiquant qu'il n'est plus en mesure de remplir ses obligations sous l'Entente de service ferroviaire conclue entre VIA Rail et le CN Rail, VIA Rail doit annuler tous ses services à travers son réseau, en vigueur immédiatement et jusqu'à nouvel ordre.

Les passagers sont informés qu'à partir de 16h00, heure de l'Est, il n'y aura plus de départs de trains.

Suivant les instructions du propriétaire de l'infrastructure, tous les trains de VIA Rail en route en ce moment seront amenés à la gare la plus proche.

Nous comprenons l'impact que cette situation a sur nos passagers et nous regrettons les inconvénients importants que cela occasionne à leurs plans de voyage.

Pour plus d'informations, ou si vous souhaitez recevoir des mises à jour sur l'état de la situation, veuillez visiter https://www.viarail.ca/fr.

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Renseignements: Source : Ben Marc Diendéré, chef, Affaires publiques et communications, VIA Rail Canada; Information : Marie-Anna Murat, Relations médias, VIA Rail Canada, 1 877 393-8787, [email protected]

