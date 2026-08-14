Annulation d'un spectacle du Carrousel de la GRC

OTTAWA, ON, le 14 août 2026 /CNW/ -- La Gendarmerie royale du Canada (GRC) annonce l'annulation des spectacles du Carrousel de Armstrong les 15 et 16 août en raison des feux de forêt en cours en Colombie-Britannique. La décision a été prise par excès de prudence, la sécurité et le bien-être de nos chevaux, de nos cavaliers et des communautés où nous nous produisons étant notre priorité absolue.

La GRC reconnaît les répercussions importantes des feux de forêt sur les collectivités de la province, y compris celles qui interviennent et appuient les efforts de lutte contre les feux de forêt. Nous comprenons la déception que cette annulation peut causer et nous remercions le public de sa compréhension alors que les collectivités continuent de faire face aux circonstances actuelles.

Citation

Nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées par les feux de forêt, y compris les résidents, les premiers intervenants, le personnel d'urgence et tous ceux qui travaillent à protéger les collectivités partout en Colombie-Britannique. Nous continuerons de surveiller la situation de près et de réévaluer chacune des étapes restantes de la tournée à mesure que les circonstances évolueront, notamment à Williams Lake, Barriere, Osoyoos, Merritt, Chilliwack et Langley.

Sébastien Brillion, Surintendant Officier responsable du Carrousel et Patrimoine.

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Horaire de la tournée du Carrousel

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

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