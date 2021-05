Annonce par FLO | AddÉnergie d'importants investissements d'EIP et de MKB

Hans Kobler, d'EIP, se joint au conseil d'administration de l'entreprise

QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Franchissant une autre étape de sa stratégie de croissance, FLO | AddÉnergie annonce la réalisation d'un nouvel investissement par deux de ses actionnaires actuels, soit les sociétés Energy Impact Partners (EIP) et MacKinnon, Bennett & Co. (MKB), de 30 et 10 millions de dollars respectivement (en dollars canadiens). Ces investissements d'EIP et de MKB font suite à leur participation au financement de série C de FLO | AddÉnergie, amorcé récemment et terminé en février 2021.

« Nous sommes très heureux d'accroître nos investissements dans FLO | AddÉnergie et nous y voyons de formidables possibilités, déclare Hans Kobler, PDG et directeur associé d'EIP. Pour avoir suivi de près le marché des bornes des véhicules électriques (VÉ) depuis plusieurs années, EIP est à même de comprendre le potentiel de ce secteur. FLO | AddÉnergie se démarque par la grande importance qu'elle apporte à la qualité et à la fiabilité, rendues possibles par sa véritable intégration verticale. Son expansion réussie dans des marchés importants comme la ville de New York et ses collaborations prometteuses avec des chefs de file reconnus comme GM en témoignent parfaitement. »