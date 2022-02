OTTAWA, ON, le 8 févr. 2022 /CNW/ - La vaccination, combinée aux mesures de protection individuelle, est l'un des moyens les plus efficaces de vous protéger et de protéger vos proches contre des conséquences graves attribuables la COVID-19. L'augmentation et le maintien de la confiance à l'égard des vaccins jouent un rôle essentiel dans le succès continu du déploiement des vaccins contre la COVID-19 à l'échelle du pays.

Dans le cadre du Défi de l'innovation communautaire des vaccins (DICV), l'Agence de la santé publique du Canada a financé des initiatives communautaires qui contribuent à accroître la confiance à l'égard de la vaccination. Le défi a permis aux dirigeants communautaires de confiance de partager des renseignements crédibles sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 et d'encourager les membres de leur communauté à s'informer et à prendre des mesures pour se protéger et protéger les autres en se faisant vacciner.

Aujourd'hui, Ron McKinnon, député de Coquitlam - Port Coquitlam, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé que la Fraser Northwest Division of Family Practice Society a reçu le grand prix du DICV de 100 000 $. Son projet « Physician on a Mission » a permis d'amplifier la voix des médecins de famille, en tant que membres de la communauté dignes de confiance, en vue d'encourager la vaccination à l'aide des histoires et des expériences personnelles des médecins. L'équipe du projet a travaillé en collaboration avec des médecins de famille pour concevoir et promouvoir des vidéos en plusieurs langues sur différents éléments de l'hésitation entourant la vaccination contre la COVID-19.

Le DICV est l'un des programmes du gouvernement du Canada qui vise à mobiliser des intervenants et des partenaires communautaires en vue d'accroître la confiance à l'égard des vaccins et d'éliminer les obstacles à la vaccination. Ces programmes comprennent le Fonds de partenariat d'immunisation lancé en 2016 pour appuyer des projets visant à améliorer l'accès à la vaccination et le taux de vaccination.

Citations

« Les vaccins sont l'un des outils les plus importants dont nous disposons pour gérer la pandémie de COVID-19. Le Défi de l'innovation communautaire des vaccins a aidé à soutenir et à favoriser des projets communautaires visant à combattre la mésinformation et à promouvoir la vaccination contre la COVID-19 partout au Canada. Je tiens à remercier tous les participants et à féliciter la Fraser Northwest Division of Family Practice Society pour son travail novateur et important. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« La Fraser Northwest Division of Family Practice Society a amplifié les voix des médecins dans leur capacité de membres communautaires dignes de confiance, en mesure d'offrir des renseignements exacts en plusieurs langues, portant sur les vaccins anticovidiques au moyen du projet "Physician on a Mission". Cette initiative permet aux Canadiens et Canadiennes de faire des choix éclairés sur la vaccination, et aux membres de la communauté de se protéger eux-mêmes, ainsi que leurs proches et leur système de la santé. »

Ron McKinnon

Député de Coquitlam - Port Coquitlam

« Le Défi de l'innovation communautaire des vaccins a encouragé les dirigeants de communautés à partager des messages qui promeuvent les vaccins au moyen de langage et de formats qui trouvent leur écho avec leurs communautés. Ces projets communautaires novateurs et efficaces ont joué un rôle important dans le déploiement réussi des vaccins contre la COVID-19 au Canada. Chaque dose de vaccin contre la COVID-19 contribue à renforcer notre défense contre la COVID-19 et à protéger notre santé personnelle et notre système de santé. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce programme et offrir mes sincères félicitations à la Fraser Northwest Division of Family Practice Society pour son projet "Physician on a Mission"! »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Faits en bref

Le Défi de l'innovation communautaire des vaccins encourage les personnes et les organisations à transmettre des renseignements fiables sur les vaccins contre la COVID-19 et à accroître la confiance à l'égard des vaccins par des moyens créatifs, axés sur la communauté et adaptés à la culture.

L'ASPC a investi près de 1,5 million de dollars dans le défi, ce qui lui a permis de soutenir 133 projets.

Dans le cadre du défi, 20 finalistes ont reçu chacun 25 000 $, et 113 autres bénéficiaires ont reçu de plus petits montants de financement (5 000 $ ou 10 000 $). Les bénéficiaires ont conçu et mis en œuvre des projets dans leur communauté qui visaient à promouvoir la confiance à l'égard des vaccins contre la COVID-19 et le respect continu des mesures de santé publique.

La Fraser Northwest Division of Family Practice Society a remporté le grand prix pour son projet « Physician on a Mission ». Elle recevra donc 100 000 $ de plus pour réinvestir dans la protection et la promotion de la santé publique de sa communauté.

Le projet « Physician on a Mission » a permis d'amplifier la voix des médecins de famille, en tant que membres de la communauté dignes de confiance, en vue de répondre aux préoccupations du public au sujet des vaccins contre la COVID-19 et d'encourager la vaccination. L'équipe du projet a créé dix vidéos en cinq langues (anglais, arabe, farsi, cantonais et coréen) sur différentes préoccupations liées aux vaccins contre la COVID-19 : les vaccins pendant la maternité et la grossesse, l'importance de la deuxième dose et la recherche de renseignements fiables sur les vaccins. Pour ce faire, des histoires et des expériences personnelles des médecins ont été utilisées.

Liens connexes

Défi de l'innovation communautaire des vaccins

Vaccins et immunisation

Fonds de partenariat d'immunisation : Accroître la confiance, à l'égard des vaccins contre la COVID-19, leur acceptation et leur adoption

