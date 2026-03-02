Reconnaissons l'apport des leaders de la prévention des pertes qui préparent l'avenir de la sécurité du secteur du détail au pays.

TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est fier d'annoncer les lauréats des Prix Légendes de la sécurité au détail 2026 (en anglais). Sélectionnés par leurs pairs, ceux-ci représentent la crème de l'industrie : ils sont innovants, déterminés et infatigables dans la lutte contre la criminalité dans le secteur du détail et la promotion de commerces plus sûrs pour tous les consommateurs.

Annonce des lauréats des Prix Légendes de la sécurité au détail 2026 (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Les lauréats seront célébrés au cours d'un déjeuner exclusif de remise des prix en ouverture de rideau de la Conférence Sécurité au détail du CCCD, qui aura lieu les 11 et 12 mars 2026 au Centre international de Mississauga. La conférence réunira des dirigeants de l'industrie du détail, des professionnels de la prévention des pertes ainsi que des innovateurs du secteur durant deux journées d'une programmation de haut calibre.

Voici les lauréats des Prix Légendes de la sécurité au détail 2026 :

Catégorie Légende en magasin

Leif Albano, Gap Inc. Canada

Catégorie Légende émergente

Jennifer DiCarlo, Sobeys Inc.

Isabelle Godin, Tigre Géant

Nelson Lindquist, lululemon

Azhar Malik, Société Canadian Tire

Pardeep Mangat, Best Buy Canada

Devon Rutledge, Gap Inc. Canada

Catégorie Leader de légende

Tullio Baldesarra, TJX Canada (retraité)

Tom Banks, Aritzia

Conor Cox, Holt Renfrew

Andrea Elliot, Moose Knuckles

Joe Esterreicher, Harry Rosen

Dean Henrico, Les Compagnies Loblaw Limitée

DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT

Date : Les 11 et 12 mars 2026

Heure : de 7 h 30 à 17 h 30 HAE

Lieu : Centre international de Mississauga, Mississauga (Ontario)

À propos de la Conférence Sécurité au détail du CCCD

La Conférence Sécurité au détail du CCCD est l'événement de référence au Canada pour les professionnels de la prévention des pertes et de la sécurité dans le secteur du détail. Les billets complets pour la Conférence incluent l'accès au déjeuner de remise des Prix Légendes de la sécurité au détail, la participation à toutes les conférences (principales et connexes), le réseautage dans le hall des exposants, un déjeuner préparé par un traiteur, des collations et un cocktail de clôture. Des billets sont également vendus uniquement pour le déjeuner de remise de prix. Les groupes de cinq personnes ou plus bénéficient d'une réduction de 20 % - ce qui offre une belle occasion de développement d'équipe.

Des possibilités de commandites sont aussi proposées aux organisations souhaitant associer leur marque à l'excellence en matière de sécurité et d'innovation en magasin. Pour connaître les possibilités de commandites et pour s'inscrire, rendez-vous à rccretailsecure.ca (en anglais).

Il est à noter que cette conférence se déroulera uniquement en anglais.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur génère annuellement plus de 101 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 532 G$ en 2025. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail de base au pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 65 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. Les membres du CCCD appartenant au secteur des épiceries représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation au Canada.

