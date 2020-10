Annonce des lauréats des Prix de la Guilde canadienne des réalisateurs de 2020

TORONTO, le 28 oct. 2020 /CNW/ - C'est avec grand plaisir que la Guilde Canadienne des réalisateurs annonce les lauréats des Prix de la Guilde de 2020. Cette année, plus de 300 productions cinématographiques et télévisuelles de partout au pays ont été soumises.

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN LONG MÉTRAGE

Vincenzo Natali - In the Tall Grass

PRIX ALLAN KING POUR L'EXCELLENCE EN RÉALISATION DE DOCUMENTAIRES

Michelle Latimer - Inconvenient Indian

PRIX DE LA DÉCOUVERTE

Tracey Deer - Beans

MEILLEUR COURT MÉTRAGE

Tiffany Hsiung - Sing Me a Lullaby

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - LONG MÉTRAGE

Diana Abbatangelo - Akilla's Escape

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - LONG MÉTRAGE

Ron Sanders - Falling

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - DOCUMENTAIRE

Caroline Christie (with Roland Schlimme) - Meat the Future

MEILLEUR MONTAGE SON - LONG MÉTRAGE

Dave Rose, David McCallum, Adam Stein, Claire Dobson, Krystin Hunter, Kevin Banks, Jean Bot, Christopher Alan King - In the Tall Grass

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Holly Dale - Transplant, Episode 101, Pilot

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE HUMORISTIQUE

Daniel Levy & Andrew Cividino - Schitt's Creek, Episode 614, Happy Ending

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE JEUNESSE

Megan Follows - Heartland, Episode 1304, The Eye of the Storm

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN TÉLÉFILM OU D'UNE MINISÉRIE

Winnifred Jong - Mystery 101: Dead Talk

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIE DRAMATIQUE

Ingrid Jurek - Titans, Episode 207, Bruce Wayne

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

Dennis Davenport - Cardinal: Until the Night, Robert

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

Lisa Soper - The Chilling Adventures of Sabrina, Episode 303, Heavy is the Crown

Ian Brock - Utopia Falls, Episode 110, If I Ruled the World

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIE DRAMATIQUE

Aaron Marshall - The Handmaid's Tale, Episode 309, Heroic

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

Sandy Pereira - Cardinal: Until the Night, Scott

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

Paul Winestock - Schitt's Creek, Episode 613, Start Spreading the News

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIE DRAMATIQUE

David McCallum, Jane Tattersall, Brennan Mercer, Brent Pickett, Krystin Hunter, Yuri Gorbachow - The Handmaid's Tale, Episode 309, Heroic

MEILLEUR MONTAGE SON - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

David McCallum, Barry Gilmore, Jane Tattersall, David Caporale, Brennan Mercer - Cardinal: Until the Night, John & Lise

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

Danielle McBride, John Smith - Baroness Von Sketch Show, Episode 401, Humanity is in an Awkward Stage

Suivez-nous sur Twitter et sur Instagram @DGCTalent. Utilisez le mot-clic #DGCAwards pour participer à la discussion!

