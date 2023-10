TORONTO, le 22 oct. 2023 /CNW/ - C'est avec grand plaisir que la Guilde Canadienne des réalisateurs annonce les lauréats des Prix de la Guilde de 2023. Les Prix ont été décernés aux lauréats au gala annuel de la Guilde le Samedi, 21 octobre 2023. Le gala eu lieu à Toronto, au Fairmont Royal York, pour la première fois depuis 2019.

LE PRIX DE LA GUILDE POUR L'ENSEMBLE DE LA CARRIÈRE

Denys Arcand

MEMBRE HONORAIRE À VIE

Patricia Gallivan

LE PRIX IMPACT POUR L'INCLUSION ET LE LEADERSHIP

Marie Clements

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN LONG MÉTRAGE

Sarah Polley et l'équipe- Women Talking

PRIX ALLAN KING POUR L'EXCELLENCE EN RÉALISATION DE DOCUMENTAIRES

Nisha Pahuja - To Kill a Tiger

PRIX DE LA DÉCOUVERTE JEAN-MARC VALLÉE

Ariane Louis-Seize - Vampire humaniste cherche suicidaire consentant (Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person)

MEILLEUR COURT MÉTRAGE

Lisa Robertson - smokeBreak

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - LONG MÉTRAGE

Peter Cosco - Women Talking

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - LONG MÉTRAGE

Christopher Donaldson & Roslyn Kalloo - Women Talking

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - DOCUMENTAIRE

Mike Munn (Avec Dave Kazala) - To Kill a Tiger

MEILLEUR MONTAGE SON - LONG MÉTRAGE

David McCallum, Jane Tattersall, Alex Bullick, Krystin Hunter, Christopher Alan King - Women Talking

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Elle-Máijá Tailfeathers et l'équipe - Little Bird, Love is all Around

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE HUMORISTIQUE

Fabrizio Filippo et l'équipe - Sort Of, Sort of Janazah

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE JEUNESSE (ÉGALITÉ)

Jonathan Rosenbaum et l'équipe - Fraggle Rock: Back to the Rock, Night of the Lights

Lisa Rose Snow et l'équipe - Odd Squad, Why Did The Chick Cross The Dimension? / Off The Clock

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN TÉLÉFILM OU D'UNE MINISÉRIE

Aisling Chin-Yee et l'équipe - Plan B, Episode 5

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIE DRAMATIQUE

Tamara Deverell - Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, The Autopsy

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

Brian Kane - Essex County, Episode 3

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

Ingrid Jurek - Sort Of, Sort of Janazah

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIE DRAMATIQUE

Wendy Hallam Martin - The Handmaid's Tale, Safe

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

Chris Mutton, Sandy Pereira & Dev Singh - Essex County, Episode 3

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

Sam Thomson - Sort Of, Sort of I Love You

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIE DRAMATIQUE

Jane Tattersall, David McCallum, Brennan Mercer, David Caporale, Dustin Harris, Krystin Hunter, Stefana Fratila, Christopher Alan King, Yuri Gorbachow - The Handmaid's Tale, Safe

MEILLEUR MONTAGE SON - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

Jane Tattersall, Ed Douglas, David Caporale, Alex Bullick, David Evans, Susan Conley, Kathy Choi, Rob Hutchins, Kevin Banks, Nadya Hanlon, Jean Bot - Thai Cave Rescue, To Not Offend the Gods

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

John Douglas Smith, Kayla Stewart, Kevin Banks, Paul Talbott, Kelly McGahey, Taylor Brockelsby - Fraggle Rock: Back to the Rock, Night of the Lights

Renseignements :

Ian Gillespie, Directeur des communications, 416-482-3803, [email protected]

Suivez-nous sur Twitter et sur Instagram @DGCTalent. Utilisez le mot-clic #DGCAwards pour participer à la discussion!

La Guilde canadienne des réalisateurs (DGC) est une organisation syndicale nationale représentant plus de 6 500 professionnels des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie des médias télévisuels et cinématographiques au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La DGC négocie et gère des conventions collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, tels que les conditions relatives au contenu canadien et la réglementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

SOURCE Guilde Canadienne Des Réalisateurs, Bureau National