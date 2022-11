TORONTO, le 6 nov. 2022 /CNW/ - C'est avec grand plaisir que la Guilde Canadienne des réalisateurs annonce les lauréats des Prix de la Guilde de 2022. Cette année, plus de 450 productions cinématographiques et télévisuelles ont été soumises.

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN LONG MÉTRAGE

David Cronenberg - Crimes of the Future

PRIX ALLAN KING POUR L'EXCELLENCE EN RÉALISATION DE DOCUMENTAIRES

Madison Thomas - Buffy Sainte-Marie: Carry It On

PRIX DE LA DÉCOUVERTE JEAN-MARC VALLÉE

Anthony Shim - Riceboy Sleeps

MEILLEUR COURT MÉTRAGE

Hayley Gray - Send the Rain

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - LONG MÉTRAGE

Tamara Deverell - Nightmare Alley

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - LONG MÉTRAGE

Cam McLauchlin - Nightmare Alley

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - DOCUMENTAIRE

Sarah Peddie - Unloved: Huronia's Forgotten Children

MEILLEUR MONTAGE SON - LONG MÉTRAGE

Nathan Robitaille, Jill Purdy, Dashen Naidoo, Josh Brown, Nelson Ferreira, Kayla Stewart, Craig MacLellan, Kevin Banks - Nightmare Alley

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Charles Officer - The Porter, Episode 101, Episode 1

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE HUMORISTIQUE

Fabrizio Filippo - Sort Of, Episode 101, Sort of Gone

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE JEUNESSE

Melanie Orr - The Hardy Boys, Episode 207, The Doctor's Orders

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN TÉLÉFILM OU D'UNE MINISÉRIE

Helen Shaver - Station Eleven, Episode 108, Who's There?

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIE DRAMATIQUE

Elisabeth Williams - The Handmaid's Tale, Episode 405, Chicago

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

Elisa Sauvé - Sneakerella

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

Zoë Sakellaropoulo - Ghosts, Episode 109, Alberta's Fan

Zoë Sakellaropoulo - The Bold Type, Episode 505, Don't Turn Away

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIE DRAMATIQUE

Ana Yavari - The Handmaid's Tale, Episode 407, Home

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

Maureen Grant - Stolen by Their Father

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

Lee Walker - Astrid and Lilly Save the World, Episode 105, A-Borg

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIE DRAMATIQUE

David McCallum, Ed Douglas, Marvyn Dennis, Peter Thillaye, Kayla Stewart, Jean Bot - The Porter, Episode 108, Episode 8

MEILLEUR MONTAGE SON - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

Jane Tattersall, Brennan Mercer, Martin Gwynn Jones, David Caporale - The North Water, Episode 103, Homo Homini Lupus

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

John Douglas Smith, Kayla Stewart, Paul Talbott, Kelly McGahey, Taylor Brockelsby, Kevin Banks - Fraggle Rock: Back to the Rock, Episode 112, Into the Trash

La Guilde canadienne des réalisateurs (DGC) est une organisation syndicale nationale représentant plus de 6 000 professionnels des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie des médias télévisuels et cinématographiques au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La DGC négocie et gère des conventions collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, tels que les conditions relatives au contenu canadien et la réglementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

