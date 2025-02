Tate McRae et Josh Ross en tête avec cinq nominations

TORONTO, le 11 févr. 2025 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a dévoilé la liste des finalistes des 54e Prix JUNO. Les gagnants seront annoncés à Vancouver, en Colombie-Britannique, lors du Gala des Prix JUNO présenté par Music Canada le samedi 29 mars et de la Soirée des Prix JUNO, qui sera retransmise en direct sur le réseau CBC le dimanche 30 mars.

La Semaine des JUNOS s'amène à Vancouver avec une programmation enlevante comptant plus de 25 événements publics et privés.

À propos de la CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne. La 54e Soirée des Prix JUNO aura lieu au Rogers Arena de Vancouver le dimanche 30 mars 2025. Pour obtenir plus d'information sur les Prix JUNO et sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), visitez le www.junoawards.ca .

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

SOURCE CARAS

Communiqué de presse: junoawards.ca