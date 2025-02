Combler le fossé d'infrastructures de recharge de véhicules électriques

Installation de jusqu'à 1 500 bornes de recharge rapide abordables et accessibles

Déploiements concentrés sur les zones urbaines à forte densité à l'échelle nationale

Accès à des options de recharge pratiques et fiables pour la population canadienne

TORONTO, le 24 févr. 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et JOLT ont annoncé une convention de prêt de 194 millions de dollars pour permettre l'expansion du réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de JOLT à travers le Canada. L'investissement de la BIC facilitera l'installation de jusqu'à 1 500 nouvelles bornes de recharge de VE en bordure de rue dans les centres urbains, assurant ainsi à la population canadienne l'accès à des options de recharge pratiques.

Les bornes de recharge de VE de JOLT combinent la technologie innovante et la recharge rapide et abordable pour une expérience d'utilisation fiable. Chaque station fournit jusqu'à 7 kWh de recharge rapide gratuite par voiture et par jour, soit l'équivalent d'environ 50 kilomètres d'autonomie.

Le partenariat entre la BIC et JOLT soutient l'objectif d'augmenter la quantité et la disponibilité des options de recharge de VE, ce qui rendra leur possession plus accessible.

En accordant des prêts pour la construction d'infrastructures de recharge de VE, la BIC vise à atténuer l'anxiété en matière d'autonomie, à accélérer l'adoption des VE et à réduire considérablement les émissions du secteur des transports.

Dans le cadre de l'initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène (IRRH), la BIC collabore avec les principaux propriétaires et exploitants de réseaux de recharge de VE pour accélérer le déploiement par le secteur privé d'infrastructures de recharge à grande échelle partout au Canada. Ce projet marque le quatrième investissement d'IRRH de la BIC et son troisième dans le domaine des infrastructures de recharge de VE.

À ce jour, la BIC a investi environ 650 millions de dollars dans le déploiement d'environ 5 500 bornes de recharge rapide publiques.

Citations

En investissant dans l'expansion des infrastructures de recharge de VE, la BIC répond au besoin de la population canadienne de disposer de points de recharge accessibles et pratiques dans les centres urbains. Le partenariat stratégique avec JOLT souligne l'engagement de la BIC à soutenir le déploiement de technologies innovantes qui créeront des emplois et élimineront un obstacle potentiel à l'adoption des VE.

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

La recharge rapide en bordure de rue est essentielle à la transition vers les véhicules électriques, et fournir une recharge rapide et gratuite aux personnes n'ayant pas accès à une recharge hors rue est l'objectif de JOLT pour son expansion au Canada. Le partenariat de JOLT avec la BIC témoigne de notre engagement commun en faveur de l'innovation et de la durabilité. En élargissant les infrastructures de recharge de VE, nous rendons la possession de véhicules électriques plus accessible et plus pratique pour toute la population canadienne.

Doug McNamee, président-directeur général, JOLT

En accordant des prêts pour soutenir l'expansion du réseau de JOLT avec 1 500 bornes de recharge rapide de VE dans les centres urbains, la BIC vise à réduire l'anxiété liée à l'autonomie et à accélérer l'adoption des VE afin de réduire les émissions de carbone.

L'hon. Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

