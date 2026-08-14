Annonce d'un changement important dans le cadre de la gestion des Fonds FlexiFonds

MONTRÉAL, le 14 août 2026 /CNW/ -- Le Fonds de solidarité FTQ annonce aujourd'hui un changement important à la gestion des Fonds FlexiFonds, de même que deux modifications.

Changement important : gestionnaire

En sa qualité de gestionnaire de fonds d'investissement des Fonds FlexiFonds Prudent, Équilibré et Croissance, le Fonds de solidarité FTQ a décidé, dans le but d'optimiser l'allocation de l'actif des Fonds FlexiFonds, de procéder à un remaniement dans la gestion de l'allocation d'actifs. Ainsi, l'équipe d'Addenda Capital inc. assumera les responsabilités de gestionnaire de portefeuille du mandat d'actions mondiales en gestion indicielle, en remplacement de Placements Montrusco Bolton inc., et continuera de gérer l'ensemble des autres catégories d'actifs des fonds FlexiFonds.

Il est prévu que ces changements soient effectifs le ou vers le 17 août 2026.

Évolutions des indices de référence

Dans la foulée du changement de gestionnaire de portefeuille décrit ci-dessus, le Fonds de solidarité FTQ a retenu l'indice Morningstar Banque Nationale Québec en remplacement de l'indice IQ-30, lequel vise à mesurer la performance des sociétés dont le siège social est situé au Québec et dont la capitalisation boursière est d'au moins 150 millions de dollars. Par ailleurs, l'indice Morningstar Banque Nationale Québec remplacera également l'indice S&P/TSX au sein de l'indice de référence, tant pour la composante représentant le mandat d'actions québécoises que pour la portion Actions C du Fonds de solidarité FTQ, assurant ainsi une meilleure cohérence entre les mandats gérés et les indices de référence qui leur sont associés.

Inclusion des obligations d'émetteur étranger émettant au Canada en devises canadiennes

Le Fonds de solidarité FTQ a décidé d'inclure dans sa catégorie d'actifs de titres à revenu fixe les obligations d'émetteurs étrangers émises au Canada en dollars canadiens, afin de refléter l'indice des obligations de sociétés à moyen terme FTSE Canada, lequel les intègre désormais.

Les changements ci-haut mentionnés ne modifie pas les objectifs de placement ni le niveau de risque des fonds FlexiFonds.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 828 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 23,7 milliards de dollars au 31 mai 2026, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement, avec la conviction que ses investissements ont un impact autant financier que sociétal. Au cours de l'exercice 2025-2026, le Fonds et ses réseaux local, régional et immobilier ont investi 1,9 milliard de dollars dans l'économie du Québec.

SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

Informations : Fonds de solidarité FTQ, Patrick McQuilken, conseiller principal aux relations de presse, Pour Nathalie Proteau, vice-présidente, Répartition d'actifs et gestion externe, 514 703-5587, [email protected]