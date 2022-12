Annonce concernant la nomination du président du Conseil consultatif canadien de la statistique

OTTAWA, ON, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Statistique Canada est heureux d'annoncer le renouvellement officiel du mandat de Howard Ramos au poste de président du Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS), qui a eu lieu le 29 novembre 2022. Je tiens à féliciter monsieur Ramos pour sa nomination et à exprimer ma reconnaissance pour le rôle de leadership qu'il a joué au cours des trois dernières années et qu'il continuera de jouer tout au long de ce prochain mandat.

L'organisme aimerait aussi remercier le CCCS pour son troisième rapport annuel de 2022, intitulé Questions de confiance, de gouvernance et de flux de données dans le système statistique national. Nous sommes encouragés par la conclusion du rapport, selon laquelle Statistique Canada est sur la bonne voie. Sans aucun doute, la contribution substantielle du CCCS, à travers ce rapport et ses conseils prodigués tout au long de l'année, permettra de renforcer le système statistique national, ce qui contribuera de manière importante à la vie des Canadiens.

Nous nous réjouissons de la poursuite des travaux amorcés par Statistique Canada et le CCCS dans nos efforts visant à maintenir un cadre juridique solide et socialement acceptable, ainsi qu'à accueillir de nouveaux membres qui se joindront au Conseil au cours des prochains mois.

Anil Arora

Statisticien en chef du Canada

SOURCE Statistics Canada

