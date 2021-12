OTTAWA, ON, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS) diffuse aujourd'hui son rapport : Consolider les fondations de notre système national de statistique

Je tiens à exprimer ma gratitude aux membres du CCSC pour leur travail méticuleux visant à assurer que le système statistique canadien demeure de classe mondiale.

Les recommandations de ce rapport font écho aux efforts de modernisation de Statistique Canada, notamment à la nécessité de tirer parti des partenariats pour combler les lacunes critiques en matière de données. Cela rendra notre système statistique plus solide et mieux adapté aux besoins d'une société et d'une économie en évolution.

J'accueille avec satisfaction les recommandations de cet organisme indépendant et j'attends avec impatience d'examiner leur mise en œuvre.

Des événements récents, dont la pandémie de COVID-19, ont souligné l'importance de disposer de systèmes de données agiles et flexibles pour pouvoir répondre en temps réel aux problèmes urgents.

Depuis plus de 100 ans, les Canadiens et les entreprises confient à Statistique Canada leurs données sensibles afin que nous puissions, en retour, leur fournir des informations et des tendances sociales, économiques et environnementales clés pour prendre des décisions éclairées.

Notre capacité à fournir des informations nationales clés repose en grande partie sur les Canadiens. Nous remercions tous les répondants qui ont assuré le succès du recensement de 2021, et nous avons hâte de présenter " Votre recensement, vos histoires : Le portrait du Canada " à partir de février 2022.

Nous reconnaissons l'immense valeur des conseils d'experts fournis par le conseil sur une base continue, et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec des partenaires à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement fédéral pour réaliser des progrès tangibles dans les domaines recommandés dans ce rapport.

Anil Arora

Statisticien en chef du Canada

SOURCE Statistique Canada

Renseignements: Ligne info-médias (STATCAN): [email protected]

Liens connexes

www.statcan.gc.ca