Annonce concernant des aides financières gouvernementales en infrastructures
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre des Affaires municipales
18 nov, 2025, 13:00 ET
SEPT-ÎLES, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ministre de la Famille et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, feront une annonce en matière d'infrastructures.
À cette occasion, elles seront accompagnées du maire de Sept-Îles, M. Benoit Méthot, et du chef du conseil d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, M. Jonathan Shetush. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 11 h 30, le 20 novembre.
AIDE-MÉMOIRE
|
Date :
|
Jeudi 20 novembre 2025
|
Heure :
|
13 h 30
|
Lieu :
|
Sept-Îles
L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales
Sources : Jonathan Guay, Directeur de cabinet adjoint et directeur des communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 438 923-6847, [email protected]; Émilie Paquet, Attachée régionale - Côte-Nord, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, 418 997-3459, [email protected]
