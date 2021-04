TORONTO, le 13 avril 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui qu'Andrew Simpson, un chef de file dans le domaine de l'investissement durable, s'est joint à la société à titre de vice-président principal et gestionnaire de portefeuille.

« Andrew est un ajout formidable à notre équipe et nous sommes ravis de l'avoir parmi nous », a déclaré Lesley Marks, chef des placements (Actions), Placements Mackenzie. « Sa vaste expérience et ses antécédents éprouvés dans la gestion de fonds, en particulier dans le domaine de l'investissement durable, nous permettront de renforcer encore davantage notre capacité à fournir à nos clients des solutions pertinentes, innovantes et performantes. »

M. Simpson, qui relèvera de Mme Marks, compte plus de 20 ans d'expérience en gestion de placements et a joué un rôle de pionnier dans l'espace canadien de l'investissement durable. Plus récemment, il était directeur (Gestion des placements) chez Vancity Investment Management, où il se concentrait sur la gestion de fonds d'investissement durable depuis 2010 et a mis en œuvre avec succès des portefeuilles d'actions visant à générer des rendements corrigés du risque tout en respectant les objectifs ESG.

Dans le cadre de ses fonctions chez Mackenzie, M. Simpson dirigera la toute nouvelle boutique d'investissement durable de la société, qui mettra l'accent sur les meilleures analyses environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG). Il s'agit de la deuxième boutique de placement axée sur le développement durable de Mackenzie. En décembre 2020, la société a acquis Greenchip Financial Corp., qui se spécialise dans les placements thématiques en matière d'environnement.

L'approche de Mackenzie en matière d'investissement durable offre aux Canadiens la possibilité d'investir avec impact par le biais de fonds conçus pour générer des rendements à long terme concurrentiels tout en soutenant des résultats ESG positifs. La société vise à intégrer la durabilité à sa culture, ses pratiques organisationnelles et toutes ses décisions d'investissement. Elle a signalé l'importance de la durabilité en l'identifiant comme une priorité stratégique clé pour l'ensemble de l'entreprise.

