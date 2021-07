Un montant de 500 000 $ du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille à l'appui du programme « Guitares pour Vets » de VETS Canada

Halifax, NÉ, le 5 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale a annoncé le versement de fonds à Veteran Emergency Transition Services Canada (VETS Canada) dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

VETS Canada s'est vu remettre 500 000 $ à l'appui de son programme Guitares pour Vets. Cette initiative permet d'offrir à des vétérans et à des membres actifs des FAC en ESPT ou ayant d'autres invalidités liées au service des guitares usagées en bon état ainsi des leçons en ligne/de bénévoles.

Par l'intermédiaire du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, le gouvernement du Canada verse chaque année des subventions et des contributions à des organisations des secteurs public, privé et universitaire afin de soutenir la recherche, les initiatives et les projets qui encouragent ou améliorent le bien-être des vétérans et de leur famille.

Citations

« L'organisme VETS Canada accomplit un travail exceptionnel avec les vétérans partout au pays, et il est l'un de nos partenaires les plus importants en ce qui concerne le soutien offert aux militaires qui ont servi le Canada. Ce sont des projets comme Guitare pour Vets qui font une grande différence dans la vie des gens, et je suis fier que nous soyons en mesure de soutenir un tel projet dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Grâce à notre programme Guitares pour Vets, nous avons constaté le pouvoir de guérison de la musique et nous sommes très heureux que ce financement nous permettra de mettre un tel pouvoir de guérison entre les mains d'un plus grand nombre de vétérans au pays. »

Jim Lowther, président-directeur général, VETS Canada

Faits en bref

VETS Canada a été fondé en 2010 par le vétéran Jim Lowther , qui souhaitait aider ses camarades vétérans sans abri, sans emploi ou à risque de suicide.

a été fondé en 2010 par le vétéran , qui souhaitait aider ses camarades vétérans sans abri, sans emploi ou à risque de suicide. Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille finance des projets de recherche et des initiatives novatrices visant à améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a permis de verser environ 25 millions de dollars pour aider plus de 60 organismes à améliorer la vie de vétérans et de familles partout au pays dans des domaines tels que la lutte contre l'itinérance, la santé mentale, la transition vers la vie civile, le soutien aux femmes vétérans, et plus encore.

Le budget de 2021 prévoit le versement de 15 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de cette année, pour élargir et améliorer le fonds et financer des projets qui appuieront les vétérans pendant la période de relance qui suivra la pandémie de COVID-19 et contribueront notamment à relever les défis en matière de lutte contre l'itinérance, d'emploi, de recyclage professionnel et de santé. Un avis concernant ce nouveau financement sera publié sous peu.

En 2019, VETS Canada a reçu 840 000 $ afin de soutenir son programme A Beacon of Hope, qui offre du soutien aux vétérans sans abri.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Cameron McNeill, Attaché de presse Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]

