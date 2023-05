MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - Les vétérans du Canada et les membres de leur famille ont besoin de savoir qu'ils sont appuyés par les Canadiens et le gouvernement. Anciens Combattants Canada s'est donné comme priorité de fournir les services et les avantages dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. Le Ministère valorise leur service et le soutien continu qu'offre leur famille.

Aujourd'hui, à la Mission Old Brewery, le ministre MacAulay a annoncé des investissements qui appuieront davantage les vétérans au moyen de divers projets. Ces derniers permettront de lutter contre l'itinérance, d'offrir une formation d'appoint aux vétérans en transition, de fournir un emploi et d'appuyer la santé mentale et d'importantes recherches. Une attention spéciale sera placée sur des investissements visant à appuyer les vétéranes, les vétérans autochtones et les vétérans 2ELGBTQI+ ainsi que leur famille.

Anciens Combattants Canada a lancé le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille en 2018. Il fournit des subventions et des contributions à des organismes pour des recherches, des initiatives et des projets, nouveaux ou innovateurs, visant à favoriser le bien-être des vétérans et de leur famille. Cette année, 21 projets ont été approuvés, pour un financement total de 6 millions de dollars sur trois ans. Entre 2018 et 2023, cinq appels de demandes pour le Fonds ont été lancés, ce qui a mené à un financement de 42,6 millions de dollars accordés à 77 organismes pour mettre en œuvre 123 initiatives.

Citations

« Anciens Combattants Canada veille à ce que les vétérans reçoivent les services, les programmes et les avantages qu'ils ont mérités à juste titre. Mais nous n'agissons pas seuls. Partout au pays, des organismes élaborent des programmes novateurs qui améliorent le bien-être des vétérans et de leur famille. Les projets que nous finançons aujourd'hui aident les vétérans de diverses façons, notamment en abordant l'itinérance, la formation d'appoint, l'emploi, la santé mentale, la recherche et l'appui des vétéranes, des vétérans autochtones et des vétérans 2ELGBTQI+ ainsi que des membres de leur famille. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« C'est un véritable honneur pour moi de faire partie de cette initiative qui aidera à mieux répondre aux besoins des vétérans et de leur famille, et j'en suis très reconnaissante. Mon étude sera axée sur les vétéranes, qui sont confrontées à des enjeux uniques dans leur vie. En cernant les facteurs associés à leurs résultats en matière de santé mentale, à leurs besoins d'aide et à leurs préférences, j'espère contribuer à l'élaboration d'interventions et de services améliorés et, en fin de compte, à leur bien-être. »

Deborah Da Costa, PhD, psychologue, scientifique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et professeure agrégée au département de médecine de l'Université McGill

« Le programme des Sentinelles de la Mission Old Brewery, qui accompagne les anciennes et anciens combattants en situation d'itinérance ou de précarité vers un logement permanent et sécuritaire, a vu le jour en 2017. La simple existence de ce programme est un gage de succès, car aucun vétéran ne devrait se retrouver à la rue. Nous sommes reconnaissants de la confiance qui nous est accordée par Anciens Combattants Canada et qui est à nouveau démontrée par son appui financier. »

James Hughes, président et chef de la direction

La liste complète des récipiendaires de cette année se trouve ici.

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]